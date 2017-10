«Es tut gut, wieder Rennen zu fahren. Ich konnte mich nicht so vorbereiten wie sonst, habe einfach getan, was ich konnte. Am Start habe ich mich super gefühlt, auch das Adrenalin und das Renngefühl waren da. Mir fehlen aber natürlich noch einige Kilometer. Ich konnte nicht voll drücken, aber das habe ich gewusst», sagte Lara Gut nach ihrem Ausscheiden im Riesenslalom von Sölden, dem Auftkt zur neuen Weltcup-Saison.

Es sei ihr wichtig gewesen, schon beim Prolog zu starten und nicht erst beim ersten Nodeamerika-Rennen in Killington im kommenden Monat, erklärte Gut, die bis zum Out nach 40 Sekunden schon einige Zeit auf die Schnellsten verloren hatte. «Es war der beste Entscheid. Ich weiss jetzt wieder, wo das Gaspedal ist. Ich muss es nur drücken. Um das zu üben, habe ich jetzt einen Monat Zeit.»

Da es ihr schwerfalle, im Training voll ans Limit zu gehen, seien Wettkämpfe für sie besonders wichtig. «Im Rennen ist es total anders, das wollte ich spüren. Nach meiner ersten schweren Verletzung mit 18 brauchte ich lange, um wieder Tritt zu fassen, heute hat es sofort wieder gepasst, auch wenn der Rhythmus noch nicht stimmte und ich nicht gut gefahren bin. Es war aber viel einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte.» (ak)