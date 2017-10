Ligety wittert österreichische Ski-Verschwörung

Dass der Weltcup-Prolog der Männer in Sölden nicht stattfinden konnte, liegt gemäss allen offiziellen Stellen an orkanartigen Böen auf dem Rettenbachgletscher. Einer aber zweifelt: Ted Ligety. Der zweifache Olympiasieger und fünffache Weltmeister spann auf Twitter eine Verschwörungstheorie. «Es wirkt seltsam, wenn um 6.45 Uhr ein Rennen in Österreich abgesagt wird, bei dem dessen grösster Star fehlt.»

Hintergrund von Ligetys Attacke gegen die Österreicher sind die verletzungsbedingte Absenz von Marcel Hirscher und die Tatsache, dass das Rennen einem Passus im Reglement folgend nicht nachgeholt wird. Es gibt in dieser Saison statt neun nur acht Riesenslaloms. Wäre in Sölden gefahren worden, hätte sich Ligety gegenüber Hirscher ein Polster schaffen können.

@fisalpine Seems odd to have a race cancelled at 645am in Austria when their biggest star is temporarily out... ????