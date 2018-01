Marcel Hirscher feiert 50. Weltcup-Sieg

Nach dem ersten Lauf hatte Hirscher mit 21 Hundertsteln hinter seinem Teamkollegen Michael Matt noch auf Platz 2 gelegen, doch im zweiten Anlauf gelang dem Salzburger wieder einmal eine Korrektur. Hirscher triumphierte 5 Hundertstel vor Landsmann Matt, womit er seinen fünften Saisonsieg einfahren konnte. Mit dem 50. Sieg schob sich Hirscher auf die gleiche Höhe wie der Italiener Alberto Tomba. Nur Ingemar Stenmark und (86) und Hermann Maier (54) gewannen öfter.

Hirscher erneut mt Hundertstelglück

Dritter wurde der Norweger Henrik Kristoffersen, der in einer engen Entscheidung auch nur 11 Hundertstel auf Hirscher einbüsste. Es war in diesem Winter seine bereits siebente Klassierung auf dem Podest. Auf den ersten Saisonsieg wartet der Skandinavier aber weiterhin. Hirscher dagegen besitzt im Moment auch noch das Glück mit den Hundertsteln. In Madonna hatte der Salzburger mit 4 Hundertsteln Vorsprung gewonnen.

Alle vier Schweizer in den Top 15

Die Schweizer waren zu viert in den Top 15 vertreten, allerdings nicht ganz so weit vorne wie zuletzt in Madonna, wo Luca Aerni und Daniel Yule die Plätze 2 und 4 belegt hatten. Aerni, Sechster bei Halbzeit, wurde diesmal als bester Schweizer Fünfter, Yule Elfter. Ramon Zenhäusern und Loïc Meillard erreichten die Ränge 13 und 14.

Aerni fährt derzeit so konstant stark wie noch nie. In drei der bisher vier Slaloms schaffte er es in die Top 5. In Zagreb riskierte der Berner im zweiten Lauf alles. Dabei hätte er aber im unteren Teil noch beinahe eingefädelt.

Meillard macht 12 Plätze gut

Loïc Meillard zeigte im zweiten Lauf eine bemerkenswerte Steigerung. Der 21-jährige Walliser, bei Halbzeit nur 26., verbesserte sich dank einer aggressiven und fehlerfreien Fahrt um zwölf Positionen. Nur Kristoffersen war im zweiten Lauf schneller als der Romand.

(var/sda)