Marcel Hirscher zieht sich Knöchelbruch zu

Der österreichische Skistar Marcel Hirscher muss nach einem im Slalomtraining erlittenen Bruch im linken Aussenknöchel zumindest sechs Wochen Gips tragen.

time for a break ???? pic.twitter.com/uOJKUSBtSw — Marcel Hirscher (@MarcelHirscher) August 17, 2017

Der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger zog sich die Verletzung am Donnerstag gleich an seinem ersten Schneetag beim Slalomtraining auf dem Mölltaler Gletscher zu. Der 28-jährige Salzburger wurde mit dem Helikopter in ein Spital nach Salzburg geflogen. Eine Operation ist nicht notwendig, allerdings muss Hirscher sechs Wochen lang einen Gips tragen. (chi)