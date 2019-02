OP für Podladtchikov nach Achillessehnenriss

Es ist schwierig, mehr Pech zu haben als Iouri Podladtchikov. Nach einem Kreuzbandriss kämpfte sich der Halfpipe-Olympiasieger von 2014 rechtzeitig für die Winterspiele 2018 zurück, ehe er kurz vor Pyeongchang schwer stürzte. Die spätere Diagnose: Hirnblutungen. Dazu brach das Nasenbein. Und zum Abschluss des Jahres 2018 gab es einen nächsten Unfall auf der Pipe. Wieder Nasenbeinbruch, inklusive Hirnerschütterung.

Und jetzt das: An den Freestyle-Weltmeisterschaften in Park City (USA) stürzt er im Training, worauf er nicht zum Finaldurchlauf antreten kann. Die linke Achillessehne riss, wie Swiss Ski jetzt bestätigt. Der 30-Jährige sei mittlerweile in St. Moritz erfolgreich operiert worden. Die Frage stellt sich nun: Hat der Zürcher tatsächlich den Biss, sich nochmal von einer schweren Verletzung zurückzukämpfen?

(fas)