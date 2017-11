«Poisson dürfte frontal mit Baum kollidiert sein»

Zum tragischen Ski-Unfall von gestern im kanadischen Nakiska gibt es neue Erkenntnisse. Der Franzose David Poisson (35) sei «kurz vor dem Ziel mit rund 100 km/h ausgerutscht und dann durch zwei sogenannte B-Fangnetze hindurch in den Wald hineingeschossen», sagt ein Insider, der im Ski-Ressort weilt, gegenüber dem «Blick». «Dort dürfte er ziemlich frontal mit einem Baum kollidiert sein. Ein Rettungsteam hat danach während rund eineinhalb Stunden erfolglos versucht, David wiederzubeleben.»

Das Schweizer Abfahrts-Team war ebenfalls vor Ort und befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der gleichen Piste wie die Franzosen. Aus anderen Teams sei zu vernehmen, dass die Schweizer Fahrer aufgrund der schlechten Sicherheitsvorkehrungen in Nakiska gar nicht hätten trainieren wollen.

Ein ausländischer Funktionär, der sich derzeit mit seinem Team in Copper Mountain (Colorado) befindet, versteht das. «Es kann ja auch hier etwas Schlimmes passieren, aber auf jeden Fall ist Copper Mountain die einzige Trainingsstrecke, die mit sehr viel widerstandsfähigeren A-Netzen abgesichert ist», sagt er. «Und ich weiss aus eigener Erfahrung, dass es in Nakiska bezüglich der Sicherung besonders kritisch ist, weil dort einige B-Netze lediglich ein knapper Meter hinter der Waldgrenze stehen.»

«Gemeinsame Verarbeitung»

WM-Bronzemedaillengewinner David Poisson ist gestern bei einem Trainings-Sturz ums Leben gekommen. Er hatte sich in Nakiska auf den Speed-Auftakt in Lake Louise vorbereitet. Die Schweizer Abfahrer Beat Feuz, Patrick Küng und Co. hätten den Unfall und die Bergung «aus nächster Nähe verfolgen» müssen, schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung. «Die Konzentration der Athleten gilt vorerst der gemeinsamen Verarbeitung der Geschehnisse.» Im Zuge der Verarbeitung werde dann entschieden, «wie, wann und wo die Vorbereitung auf die Olympiasaison fortgesetzt wird». (kfi)