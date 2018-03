Schweizer Frauen-Cheftrainer tritt zurück

Hans Flatscher, seit 2012 Cheftrainer der Schweizer Frauen, tritt per Ende Saison 2017/18 bei Swiss-Ski zurück. Als Grund für seinen Rücktritt nannte Flatscher die zeitliche Herausforderung, neben der Funktion als Cheftrainer auch jener als Familienvater ausreichend gerecht werden zu können.

«Es ist mir ein Anliegen, meine Kinder in den nächsten, für sie wichtigen Jahren, enger begleiten zu können», so der Ehemann von Sonja Nef. Als Cheftrainer im Weltcup sei dies mit den vielen, teilweise langen Abwesenheiten zeitlich nicht vereinbar.

Mit Flatscher gings aufwärts

Dem 49-jährigen Österreicher, der seit über 20 Jahren im Ski Weltcup tätig ist, fiel der Entscheid nicht leicht. «Die Funktion als Cheftrainer habe ich sehr gerne und mit viel Passion ausgeführt», erklärt Flatscher. «Die Motivation und die Leidenschaft sind zwar nach wie vor gross. Trotzdem habe ich mich schweren Herzens entschieden, das Amt loszulassen und mich verstärkt meiner Familie zu widmen.»

Während seinem Engagement als Cheftrainer hat es Flatscher geschafft, ein kompaktes und sehr erfolgreiches Frauenteam zu entwickeln, sowie zahlreiche junge Athletinnen in den Weltcup zu führen. Seine wertvolle Arbeit hat sich am deutlichsten in den Erfolgen der letzten Jahre mit dem Gesamtweltcupsieg von Lara Gut, der äusserst erfolgreichen Heim-WM in St. Moritz und den medaillenreichen Olympischen Spielen in Pyeongchang gezeigt. In den letzten sechs Jahren hat sich das Schweizer Frauenteam zudem im Nationenranking kontinuierlich vorgearbeitet und ist aktuell nur wenige Punkte vom ersten Platz entfernt. (sda)