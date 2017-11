Ski-Ass stirbt bei Trainingssturz in Kanada

Der französische Skirennfahrer David Poisson ist nach einem Trainingssturz in Kanada gestorben. Der 35-jährige Speedspezialist gewann 2013 in Schladming überraschend die WM-Bronzemedaille. Über die Einzelheiten der Tragödie, die sich im kanadischen Skigebiet Nakiska in der Provinz Alberta ereignete wurde zunächst nichts bekannt.

Update folgt... (kaf)