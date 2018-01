Weltcuprennen in Adelboden sind in Gefahr

Dem Organisationskomitee der 62. Internationalen Adelbodner Skitage bleibt nichts erspart. Nach dem Sturm Burglind, der am Mittwoch über die Schweiz hinwegfegte, führte der starke Dauerregen am Donnerstag zu Murgängen und Erdrutschen.

Wegen eines Erdrutsches südlich des Lintertunnels musste am Donnerstag ab circa 18 Uhr die Kantonsstrasse von Frutigen nach Adelboden für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Videos zeigen, dass die Strasse stark beschädigt ist.

Begehung mit einem Geologen

Zumindest bis am Freitagmorgen sah sich die Berner Oberländer Gemeinde deshalb von der Umwelt abgeschnitten und mit dem Auto nicht erreichbar, da auch weitere Zufahrtsstrassen lokal wegen Lawinengefahr gesperrt waren. «Gestützt auf Informationen des Kantons findet am Freitagmorgen eine Begehung mit einem Geologen zur Beurteilung der Situation statt», schreibt die Gemeinde Adelboden in einer Medienmitteilung.

Bereits am frühen Donnerstagnachmittag war die Strasse nach Adelboden an einer anderen Stelle wegen eines kleineren Erdrutsches temporär nicht passierbar gewesen, ehe sie für gut zwei Stunden zumindest wieder einseitig befahren werden konnte.

OK ist zuversichtlich

Was diese sicherheitsbedingte Sperrung der Strasse für die Austragung der für Samstag (Riesenslalom) und Sonntag (Slalom) geplanten Weltcuprennen in Adelboden zu bedeuten hat, war am Donnerstagabend unklar. Am Freitag in der Früh soll die Situation von den zuständigen Stellen neu beurteilt werden.

In einem Communiqué liessen die Adelbodner Organisatoren am Donnerstag spätabends verlauten, dass das Pistenteam die ganze Nacht auf Hochtouren arbeiten werde, «damit die Piste am Samstag rennbereit ist». Man sei optimistisch, «dass die Rennen durchgeführt werden können». Weitere Auskünfte sollen am Freitagvormittag erfolgen.

(sda)