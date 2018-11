AKW sparen Millionen bei Jodtabletten

Es ist ein aufsehenerregender Entscheid des Bundesgerichts: Die Betreiber von Schweizer Atomkraftwerken müssen nur noch jene Jodtabletten selbst bezahlen, die an Personen im Umkreis von 20 Kilometern der Atomkraftwerke verteilt werden. Für die Kosten der Jodtabletten, die an Haushalte im Radius von 20 bis 50 Kilometern verteilt werden, müssen sie nicht mehr aufkommen. Das hat das Bundesgericht am 15. Oktober entschieden. Der Beschluss wurde heute öffentlich.

Jodtabletten sollen nach einer Atomkatastrophe Schilddrüsenkrebs vorbeugen. Sie liegen heute bei 4,9 Millionen Schweizerinnen und Schweizern zu Hause. Sie alle wohnen in einer Distanz von 50 Kilometern oder weniger zu einem Atomkraftwerk. Berner wohnen beispielsweise rund 14 Kilometer von Mühleberg entfernt, Zürcher rund 30 Kilometer von Beznau. Bis vor wenigen Jahren erhielten Zürcherinnen und Zürcher noch keine Jodtabletten nach Hause geschickt. Denn bis 2014 galt, dass nur Personen im Umkreis von 20 Kilometern die Tabletten erhielten.

2014 beschloss der Bundesrat die Ausweitung auf 50 Kilometer – als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, die eine persönlich adressierte Jodtabletten-Packung erhielt, vervierfachte sich dadurch. Und folglich haben sich auch die Kosten für die Beschaffung und Verteilung der Jodtabletten deutlich erhöht. Die Kosten für die Verteilung im Radius von 20 Kilometern würden rund 6,7 Millionen Franken betragen, teilt der Branchenverband der Atomkraftwerksbetreiber, Swissnuclear, mit. Bei einem Radius von 50 Kilometern lägen die Gesamtkosten bei 28,6 Millionen Franken. Diese Kosten fallen allerdings nur alle zehn Jahre an, da die Jodtabletten jeweils nach dieser Zeitspanne ersetzt werden.

Klicken Sie hier, um die Grafik zu vergrössern. (Grafik: TA/lm)

Bei Swissnuclear stiess die Ausweitung von 20 auf 50 Kilometer auf Widerstand – wegen der Kosten und auch weil sie keine zusätzliche Sicherheit bringe, argumentiert der Verband. «Nur ein äusserst unwahrscheinliches Szenario mit einem Extremerdbeben könnte überhaupt eine Ausweitung der Verteilzone auf 50 Kilometer rechtfertigen», schrieb Swissnuclear 2014 in einer Medienmitteilung. Aber gerade bei einem solchen Szenario wäre von der Zerstörung der meisten privaten Wohnungen auszugehen. «Der Zugriff auf die Jodtabletten wäre in den Trümmern kaum mehr möglich.» Eine zentrale Lagerung der Tabletten sei daher sinnvoller.

Die Ausdehnung von 20 auf 50 Kilometer wurde in der Folge zum juristischen Streitfall. Swissnuclear argumentierte, es gebe keine genügende gesetzliche Grundlage für die Auferlegung der finanziellen Lasten in der Zone ausserhalb von 20 Kilometern um ein Werk. Das Bundesverwaltungsgericht, das den Fall zuerst behandelte, war allerdings anderer Ansicht. Im August 2016 wies es die Beschwerde der Atomkraftwerksbetreiber ab. Die Richter waren der Ansicht, die gesetzlichen Normen erlaubten sowohl die Ausweitung des Radius wie auch die Kostenauflage.

Kosten auf Allgemeinheit abgewälzt

Swissnuclear zog den Fall anschliessend an die nächste Instanz, das Bundesgericht, weiter – und erhielt dort recht. Ruth Williams von Swissnuclear sagte, man begrüsse den Entscheid. Gleichzeitig betonte sie, dass die Kernkraftwerksbetreiber für die Kosten der Verteilung im Umkreis von 20 Kilometern weiterhin aufkommen. Das sei unbestritten.

Im Radius von 20 bis 50 Kilometern würden die Kernkraftwerksbetreiber zudem voraussichtlich die Hälfte der Kosten für eine zentrale Lagerung tragen. Eine zentrale Lagerung in dieser Zone koste rund 5 bis 6 Millionen und damit deutlich weniger als die Verteilung an die Haushalte.

Nils Epprecht von der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung (SES) bezeichnet das Urteil des Bundesgerichts als «unverständlich und inakzeptabel». Letztlich würden der Bund und die Kantone, also die Allgemeinheit, für die Kosten aufkommen müssen, etwas anderes könne er sich nicht vorstellen. Dass aber der Steuerzahler für die Schutzmassnahmen vor der Kernkraft zahlen müsse, entspreche nicht dem Verursacherprinzip. Zudem sei die Verteilung der Jodtabletten an die Haushalte viel sicherer als die zentrale Lagerung. «Wenn im Ernstfall jeder erst zur Apotheke muss, um die Tabletten abzuholen, führt das zu einem Chaos.» (Redaktion Tamedia)