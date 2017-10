Basel braucht Gewerbe

Die Schneidergasse und die Gerbergasse zeugen davon, dass das Gewerbe und später die Industrie in Basel schon immer eng mit der Stadt verwoben waren. Diese Verbundenheit von Individuen und Industrie, von Leben und Arbeiten, diese Geschichte gegenseitiger Toleranz auch hatte der Stadt einst Aufschwung und Wohlstand beschert. Hatte, weil die Wegzüge zahlreicher grösserer und kleinerer Industrie- und Gewerbebetriebe aus der Stadt eine deutliche Sprache sprechen.

Die Basler Regierung will das letzte zusammenhängende Industrie- und Gewerbe-Areal Lysbüchel grossmehrheitlich in eine Wohn- und Mischnutzung umwandeln. Ein bisschen spielende Kinder, ein lustiger Schuhmacher, ein Tante-Emma-Laden hier, ein Veloflicker dort und so weiter; eine Mischzone also aus Gewerbe und Wohnen, die eine Wohlfühloase für alle sein soll mit mehr Wohnraum und mehr Arbeitsplätzen. Kann dieser Traum wirklich aufgehen?

Viel Lärm

Ich zweifle daran, nimmt doch die Toleranz gegenüber dem Lärm und andere Immissionen verursachende Gewerbe weiter ab. Kurz: Immissionsreiche Industrie- und Gewerbenutzungen vertragen sich mit Wohnen schlecht. Kommt hinzu, dass auch nach einer Umzonung das Lysbüchel-Areal von immissionsreichen Betrieben umschlossen bleibt: Mit der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA), dem Schlachthof, der Firma Lottner (Recyclinghof), der Brenntag (Chemikalienumschlag), der Volta Lagerhaus AG (Güterumschlag mit Schwerverkehr) und dem im Norden des Areals geplanten Gewerbehaus. Auch führt unmittelbar angrenzend die zunehmend höher frequentierte Eisenbahnlinie Basel–Mulhouse vorbei. Gutes Wohnumfeld?

Mitte 2021 laufen alle Baurechts- und Mietrechtsverträge mit den SBB-Immobilien aus. Die meisten Unternehmen auf dem Lysbüchel haben noch keine Anschlusslösung gefunden Die SBB-Immobilien haben als Grundstückseigentümerin den heute noch ansässigen Gewerbe- und Industriebetrieben einen Platz im geplanten Gewerbehaus im Norden des Areals in Aussicht gestellt. Da viele Betriebe auf eine erdgeschossige Erschliessung für Anlieferungen und Abtransporte angewiesen sind, taugt ein Gewerbehaus nur bedingt. Sollen folglich auch die Letzten in die Region abwandern? Nein! Gewerbebetriebe gehören weiterhin in den Stadtkanton. So bleiben Arbeits- und Ausbildungsplätze in Basel erhalten und das duale System unserer beruflichen Ausbildungen wird so gesichert.

Viele offene Fragen

Bis heute ist auch nicht bekannt, wie viel dieses Gebäude kosten, wer den Bau finanzieren wird und wer es sich überhaupt finanziell leisten kann, sich in diesem Gebäude anzusiedeln. Mit anderen Worten: Es ist fraglich, ob dieses Gewerbehaus tatsächlich je gebaut werden wird. Die SBB-Immobilien möchten die Idee des Gewerbehauses erst weiterentwickeln, sobald der Grosse Rat der Umzonung zugestimmt hat. Die SBB-Immobilien wollen verständlicherweise auf dem Lysbüchel-Areal eine höhere Rendite erzielen – doch darauf besteht kein Anspruch. Das Areal ist seit hundert Jahren der industriellen und gewerblichen Nutzung vorbehalten. Es besteht aus der Sicht Basels kein Grund, davon abzurücken.

Der Grosse Rat hat die Möglichkeit, ein starkes Zeichen für die Basler Wirtschaft zu setzen, indem er das Lysbüchel-Areal weiterhin dem Gewerbe und der Industrie in Basel zur Nutzung überlässt. Für eine starke und diversifizierte Wirtschaft in Basel ist das Lysbüchel-Areal essenziell. (Basler Zeitung)