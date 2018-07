Blocher kommt, Somm geht

Rahel Blocher übernimmt das Ruder bei der Zeitungshaus AG, die aus der BaZ Holding AG hervorging. Die jüngste Tochter von Christoph Blocher wird Verwaltungsratspräsidentin. Ihr Vater sowie Rolf Bollmann, die beide schon Verwaltungsräte waren, bleiben in diesem Gremium. Markus Somm hingegen scheidet aus.

Markus Somm und Rolf Bollmann hätten ihre Anteile an der Zeitungshaus AG der Blocher-Beteiligungsfirma Robinvest AG verkauft, teilte die Zeitungshaus AG am Donnerstag mit. Damit ist Robinvest nun vollständige Besitzerin des neuen Verlags. Neu zusammengesetzt wird auch der Verwaltungsrat der Swiss Regiomedia AG. Dabei handelt es sich um die Tochterfirma der Zeitungshaus AG, welche die 25 Gratis-Wochenblätter in der Ost- und Zentralschweiz sowie in den Kantonen Aargau, Bern, Solothurn und Zürich herausgibt. Auch hier übernimmt Blocher-Tochter Rahel das Verwaltungsratspräsidium, und auch hier scheidet Markus Somm aus. (step/sda)