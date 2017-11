Bundesrat bremst bei SBB Cargo

Mal bergauf, meist bergab: Die Geschichte der SBB Cargo ist seit Jahren vom Wechsel zwischen schlechten Nachrichten über Defizite und hoffnungsvollen Plänen geprägt. Mit seinem gestern veröffentlichten Bericht über die Zukunft der Güterbahn schreibt der Bundesrat zwar ein neues Kapitel, in dem er deren Teilprivatisierung erlaubt und SBB Cargo gleichzeitig im Bahnkonzern halten will.

Doch bereits die ersten Reaktionen lassen intensive politische Diskussionen erwarten. Während die Eisenbahnergewerkschaft an den Privatisierungsplänen erwartungsgemäss keine grosse Freude hat, wollen die Logistikunternehmen noch deutlich mehr Freiheit für die grösste Güterbahn der Schweiz, als der Bundesrat zulassen möchte.

Konkret reagierte der Bundesrat auf ein Postulat der ständerätlichen Verkehrskommission aus dem Mai 2015. Der 52-seitige Bericht zusammengefasst: SBB Cargo soll im Konzern verbleiben. Partner und Grosskunden der bis Anfang 2015 in Basel ansässigen AG sollen aber langfristig in das Unternehmen eingebunden werden.

Deren finanzielle und unternehmerische Beteiligung kann über einen Minderheitsanteil an der Güterbahn oder über gemeinsame Tochterfirmen erfolgen. Mit den Beteiligungen verbindet der Bundesrat ausdrücklich die Hoffnung auf zusätzliches Auftragsvolumen, mehr Know-how und neue Produkte, die in das Unternehmen eingebracht werden sollen.

Präsidium zu vergeben

Der Bundesrat will im Zug dieser Entwicklung auch den Verwaltungsrat von SBB Cargo AG umbauen, indem dieser durch externe Dritte ergänzt wird. Das bedeutet laut Bericht auch die Besetzung des Präsidiums durch einen externen Kandidaten. Allerdings sollen die SBB weiterhin die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder stellen.

Der Bundesrat setzt weitere Signale, indem er eine rasche Umsetzung der Forderungen durch den SBB-Verwaltungsrat unter dessen Präsidentin Monika Ribar wünscht. Ein Billett für eine allfällige Weiterfahrt hat der Bundesrat ebenfalls gelöst: Sollte sich die wirtschaftliche Lage von SBB Cargo trotz der Stärkung des Verwaltungsrats und der Teilprivatisierung negativ entwickeln, behält er sich weitere Massnahmen vor. Denkbar sind demnach eine Abgabe der Mehrheit der SBB an der Cargo AG über eine Verselbstständigung (Unterstellung und Mehrheit Bund) bis hin zu einer vollständigen Privatisierung. «Dieser Schritt ist vorderhand aber nicht angezeigt», heisst es wörtlich.

In dem Bericht mit seinen vielen Weichenstellungen spiegelt sich ein zähes politisches Ringen um die Zukunft des Güterverkehrs auf der Schiene in der Schweiz. Kaum eine Präsentation des Resultats der SBB in den vergangenen Jahren, bei der nicht mit sorgenvoller Miene über die Zukunft der Gütersparte gesprochen wurde. Immer wieder fuhr und fährt SBB Cargo in die roten Zahlen. Zum Halbjahr des laufenden Jahres meldete SBB Cargo 25 Millionen Franken Verlust nach vier Millionen Minus in der Vorjahresperiode. Die SBB wollen die Produktivität im Güterverkehr weiter steigern mit Automatisierung und strukturellen Anpassungen, heisst es. Formulierungen, die bei der Güterbahn seit Jahren im Gebrauch sind.

Mal rot, mal grün

Dies blieb auch in der Bundespolitik nicht ohne Nachhall: Die Verkehrskommissionen in Stände- und Nationalrat oder die Räte selbst stellten die Signalisation für eine eigenständige Güterbahn abwechselnd auf Rot oder Grün. Der Ständerat lehnte 2015 eine Motion der Verkehrskommission des Nationalrats ab, in der die vollständige Privatisierung von SBB Cargo im Parlament gefordert wurde.

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV begrüsste gestern die Einsicht in der Regierung, dass eine vollständige Privatisierung nicht zielführend wäre. Der SEV will aber, dass neben dem vom Bundesrat favorisierten Verbleib von SBB Cargo im Konzern auch das Modell einer direkten Unterstellung unter den Bund weiterverfolgt werden solle. «SBB Cargo gehört in die Hand des Bundes, weil Mobilität für Mensch und Güter Bestandteil einer Grundversorgung ist», so Philipp Hadorn, der beim SEV für SBB Cargo zuständig ist und als Nationalrat über die Vorlage Organisation der Bahninfrastruktur (OBI) mitentscheiden wird, mit welcher der bundesrätliche Bericht zusammenhängt. Künftige Miteigner sollten zudem am Risiko für SBB Cargo beteiligt werden, fordert der SEV.

Die im Cargo Forum Schweiz organisierten Wirtschaftsverbände sehen die Möglichkeit der Beteiligung Privater an SBB Cargo derweil als ersten Schritt in die richtige Richtung. Ob allerdings tatsächlich Unternehmen in SBB Cargo investieren werden, stellen die Wirtschaftsvertreter, die nach eigenen Angaben 90 Prozent Gütertransporte in der Schweiz beeinflussen, infrage. Nationalrat Fabio Regazzi (FDP), Präsident des Cargo Forums, forderte weitergehende Massnahmen: «Die Wirtschaft wird sich ohne eine wirkliche Verselbstständigung von SBB Cargo, sei es in einer Holding-Struktur für die SBB oder in direktem Bundeseigentum ausserhalb des Konzerns SBB, kaum an SBB Cargo beteiligen.»

Die SBB bewerten die schrittweise Öffnung des Aktionariats und des Verwaltungsrats ihrer Güterbahn derweil als den richtigen Weg. Der Fahrplan ist bereits vorgegeben: Voraussichtlich ab Mitte 2018 werde man konkrete Gespräche mit potenziellen Partnern führen, hiess es auf Anfrage. (Basler Zeitung)