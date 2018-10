CS verteidigt Handel mit riskanten Finanzprodukten

Der Preiszerfall von komplex verbrieften Hypotheken an schlechte Schuldner hat die Finanzkrise vor zehn Jahren ausgelöst. Aktuell rücken erneut Finanzprodukte mit einem gehörigen Sprengpotenzial in den Fokus: sogenannte Collateralised Loan Obligations (CLO). Auch hier handelt es sich um Ausleihungen von Banken, die dann in einem Anlageprodukt verbrieft und an Investoren weiterverkauft werden.

Aber bei diesen Ausleihungen handelt es sich diesmal nicht um Hypotheken, sondern um riskante Kredite an Unternehmen, die bereits hoch verschuldet sind und deshalb einen höheren Zins zu zahlen bereit sind.

Der Markt für solche Anlagen wird auf bis zu 1,3 Billionen Dollar geschätzt und wächst stark. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat er sich seit der Finanzkrise verdoppelt. Den allergrössten Anteil hat er mit geschätzten 1,1 Billionen Dollar in den USA.

CS beruhigt per Brief

Einer der grössten Anbieter von solchen Produkten ist die Credit Suisse. Zunehmende Warnungen vor den Gefahren in diesem Markt haben die Schweizer Grossbank in den USA offenbar dazu bewogen, einen vertraulichen Brief an ihre Investoren zu versenden, um sie zu besänftigen. Das berichtete am Mittwoch die britische «Financial Times» (FT), die in das Schreiben Einsicht nehmen konnte.

Auf Anfrage wollte sich die Grossbank nicht dazu äussern. Weitere Quellen bestätigen jedoch die Existenz des Schreibens. Konkreter Absender ist die Asset-Management-Division der Bank in den USA, die Anlageprodukte an institutionelle Investoren wie Anlagefonds verkauft.

Die Credit Suisse anerkennt in dem zweiseitigen Brief zwar einerseits die wachsenden Sorgen, die im Zusammenhang mit den CLO aufkommen, hält sie aber für übertrieben. Diese Produkte würden den Investoren im Gegenteil «potenziell attraktive risikoadjustierte Renditen» ermöglichen.

CS sieht keine Anzeichen für Übertreibung

Die Bank verweist weiter darauf, dass die in den Produkten verbrieften Kredite breit diversifiziert und gut abgesichert seien, beides reduziere das Risiko solcher Investitionen. Das gleiche Argument wurde allerdings auch zu den Hypothekenpapieren vor der Finanzkrise vorgebracht. Wie sich gezeigt hat, hat das dann aber nichts genützt, weil gleich der ganze Markt kollabiert ist.

Weiter argumentiert die Bank laut dem Schreiben, die zu erwartenden Ausfälle würden unter dem langfristigen Durchschnitt liegen und laut einer Studie sogar abnehmen. Es gebe keine Anzeichen für Übertreibungen.

Zu einer anderen Einschätzung kommt der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem Finanzstabilitätsbericht vom letzten April und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in ihrem jüngsten Quartalsbericht. Es gehört zu den Aufgaben beider Institutionen, aufkommende Risiken im Finanzbereich frühzeitig zu erkennen.

Der IWF sieht in der Entwicklung eines der grossen Risiken für die Finanzstabilität.

Der IWF schrieb, der Markt für Anleihen an stark verschuldete Unternehmen erinnere in einigen Fällen «an frühere Erfahrungen von Übertreibungen». Wegen des starken Wachstums dieses Marktes und der abnehmenden Qualität der Absicherungsmassnahmen für die Kredite an die verschuldeten Unternehmen (Covenants) sah der Währungsfonds in der Entwicklung eine der grossen Risiken für die Finanzstabilität.

Nicht anders tönt es bei der BIZ: Der Markt für solche Produkte sei «stark prozyklisch». Das heisst, solange alles gut läuft, steigen die Preise und die wahrgenommene Sicherheit. Wenn sich aber die Kreditausfälle zu häufen beginnen, kann es sehr schnell zu Notverkäufen und massiven Preiseinbrüchen mit hohen Verlusten kommen – genauso wie bei den Hypothekenpapieren während der Finanzkrise.

Auch die in Basel ansässige Institution verweist wie schon der IWF und die Ratingagentur Moody's auf die sinkende Qualität der Covenants für die vergebenen Kredite an die Hochrisikoschuldner, die dann verbrieft als Anlageprodukte an Fonds weiterverkauft werden.

Die Anlagen erscheinen im aktuellen Tiefzinsumfeld ideal.

Solche Absicherungsmassnahmen für Investoren betreffen etwa den erlaubten Verschuldungsgrad der Schuldner oder den Anspruch der Gläubiger im Konkursfall oder das Ausmass, in dem die Schuldner an ihre Eigner Dividenden auszahlen dürfen. Dass diese Sicherheiten schwächer werden, zeugt davon, dass die Schuldner trotz ihrem Risikoprofil am längeren Hebel sitzen, weil die Gläubiger bzw. die Käufer solcher Produkte fast alles in Kauf nehmen, um solche Investitionen zu tätigen.

Das liegt daran, dass diese Kredite variabel verzinst sind – die Schuldner zahlen einen Aufschlag auf dem Marktzins für Interbankenkredite (Libor). Variabel ist damit auch die Rendite der Käufer der entsprechenden Anlagen (CLO). Damit erscheinen diese als ideal, um im aktuellen Tiefzinsumfeld eine attraktive Rendite zu erzielen, sie erscheinen zudem auch als Schutz bei steigenden Zinsen, weil dann auch die Rendite entsprechend zulegt. Darin besteht ein wichtiger Unterschied zu klassischen Hochrisikoanlagen wie den sogenannten High-Yield-Bonds.

Der Schein trügt

Die Schuldner solcher Kredite sind in vielen Fällen sogenannte Private-Equity-Gesellschaften, die durch einen sehr hohen Verschuldungsgrad die Rendite auf dem eingesetzten Eigenkapital zu maximieren trachten. Dank dem boomenden Aktienmarkt kaufen sie mit den aufgenommenen Krediten oft Unternehmen auf und verkaufen sie teurer wieder an der Börse – oder sie fusionieren sie zuerst mit anderen in der Hoffnung, dadurch einen noch besseren Preis zu erzielen.

Wie die BIZ schreibt, erweist sich der Vorteil der variablen Renditen der CLO aber als trügerisch, weil die steigenden Zinsen den hoch verschuldeten Schuldnern rasch das finanzielle Genick brechen können. Dazu kommt, dass deutliche Zinssteigerungen auch dem Aktienmarkt zusetzen können, was die Gewinnaussichten der Schuldner zusätzlich schmälern würde.

Käme es dann zu vielen Konkursen, würden die entsprechenden Finanzprodukte schwer bewertbar und rasch verkauft werden, und das mit stark sinkenden Preisen. Und weil die Käufer von Anteilen in jenen Anlagefonds, die solche Produkte halten, dann so schnell wie möglich ihr Geld zurückfordern würden, wären diese Fonds erst recht zu Verkäufen gezwungen. Es käme zu einer Spirale nach unten, die auch die Realwirtschaft betreffen würde, warnt die BIZ. Das würde dann perfekt dem Drehbuch der Finanzkrise entsprechen. (Redaktion Tamedia)