Chemiefirma VanBaerle zügelt nach Schweizerhalle

Der neue Standort auf dem Novartis-Areal in Schweizerhalle biete optimale Bedingungen, um die Entwicklung des Unternehmens voran zu treiben, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. VanBaerle will insgesamt rund 25 Millionen Franken investieren. Der Umzug soll im dritten Quartal 2019 beginnen und schrittweise durchgeführt werden.

VanBaerle hatte das Gelände in Münchenstein Ende 2014 an ein Immobilenunternehmen verkauft. Für dessen künftige Nutzung wurde ein Studienauftrag durchgeführt – Ergebnisse sollen im Sommer öffentlich ausgestellt werden. Die neue Besitzerin teilte 2015 mit , dass das Industrieareal in der Nähe des Bahnhofs Münchenstein möglicherweise in ein Wohnquartier mit zentrumsähnlicher Funktion umgestalten werden soll. Die VanBaerle Gruppe ist weltweit tätig und beschäftigt rund 120 Mitarbeitende. (sda)