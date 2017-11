Die Geldanlage der Apokalyptiker

Gold ist Fantasie, Gold ist gigantisch wertvoll, Gold sind Jugenderinnerungen, als man im Kindergarten Ritter und Piraten spielte und gewaltige Kisten mit Gold erbeutete – oder im Wald fand, selbst wenn es real nur weggeworfene Bierdeckel waren. In der Fantasie ist es immer Gold, nie Palladium, nie Platin.

Ob goldene Pagoden in Burma oder goldene Kathedralendächer in St. Petersburg, es sind die Emotionen, die beim Gold immer mitspielen. Sie treiben den Preis und bestimmen den Markt mit. Im Gegensatz zu allen anderen Rohmaterialien geht es beim Gold am wenigsten vernünftig zu und her.

Die Apokalyptiker, die dem Papiergeld wegen des «Quantitative Easing» der Zentralbanken, also dem vielen neuen Geld und den tiefen Zinsen, den dramatischen Wertverlust durch Inflation voraussagen, sehen Gold als die Rettung Habe. Andere sehen im Gold zinsloses Risiko, das im schlimmsten Fall, wenn man den Banken und ihren Schliessfächern überhaupt nicht mehr traut, Einbrecher anlockt.

Industrieller Wert

Und dann gibts noch jene, die das Gold mit dem kühlen Blick der Produzenten, Händler und Verarbeiter anschauen. Denn Gold hat durchaus auch eine industrielle Bedeutung. In fast allen elektronischen Systemen werden winzige Goldfäden und Kontakte verbaut. Der Vorteil von Gold ist, dass es sehr gut leitet und keine Oxidschichten bildet. Damit ist die Leitfähigkeit der Kontakte auch noch nach Jahren garantiert.

Dieser Umstand führte deshalb auch prompt zu einem Hype, bei dem behauptet wurde, dass in alten Mobiltelefonen riesige Goldschätze schlummern. Da gibt es zwar tatsächlich etwas Gold, aber die Bergung lohnt sich nur im Rahmen einer umfassenden Entsorgung und Materialtrennung, wie sie heute mit praktisch allem Elektronikschrott üblich ist.

Und hier sind wir beim Kernproblem des Goldes: den Gewinnungskosten. Letztlich entscheiden sie heute zu einem guten Teil über den Preis. Etwa zwei Drittel des jährlich auf den Märkten angebotenen Edelmetalls kommt frisch aus dem Boden. Allerdings ist seit den 1950er-Jahren der Goldgehalt in neuen Minen kontinuierlich gesunken, von etwa zwölf Gramm pro Tonne goldhaltigen Materials auf mittlerweile zwei bis drei Gramm pro geförderte Tonne.

Die Zeiten der dicken Goldnuggets aus dem legendären kalifornischen Goldrausch sind definitiv vorbei. In der Industrie spricht man deshalb auch vom «Peak Gold», dem Höhepunkt der Goldförderung, der mittlerweile überschritten wurde.

Mit dem Absinken des Goldgehalts sind die Kosten der Minen enorm gestiegen. Bei vielen liegt die Gewinnschwelle mittlerweile bei 1000 Dollar pro Feinunze oder gar darüber. Sinkt der Preis unter diese Marke, lohnt sich die Förderung nicht mehr und wird eingestellt. Nimmt man die Kosten für Raffinerie, Logistik und Vermarktung dazu, benötigen solche Minen einen Unzenpreis von mindestens 1400 Dollar, um rentabel zu arbeiten. Wird die Gewinnschwelle aber einmal überschritten, nimmt die Profitabilität mit jedem zusätzlichen Dollar im Goldpreis massiv zu.

Interessant für Investoren

Für den Markt ist das ein wichtiges Signal: Der Goldpreis wird kaum mehr oder dann nur vorübergehend unter 1000 Dollar sinken, weil dann die Produktion so stark zurückgefahren wird, dass der Goldpreis gleich wieder steigt. Auf der anderen Seite liegt der Preis für die Feinunze Gold gegenwärtig bei etwa 1280 Dollar und damit so tief, wie wenn die Produktionskosten im Schnitt deutlich unter 1000 Dollar lägen. Damit sind die Aktien von Goldminen im Verhältnis zum Goldpreis billiger als reales Gold und deshalb für Investoren theoretisch interessanter. Allerdings ist diese Funktion des Marktes bei Goldinvestoren wenig bekannt.

Ebenfalls ein wichtiges Element ist die Kultur des Goldschmucks in Indien, dem weltweit zweitgrössten Goldmarkt. Im September beginnt dort die Heiratssaison, und es wird traditionell viel Goldschmuck verkauft. Allerdings sind die indischen Juweliere sehr geübte Goldkäufer. Sie sichern ihre Preise oft Monate im Voraus ab und bei einem schnellen Preisanstieg sind sie die letzten, die kaufen, im Gegensatz zu den spekulativen Käufern in Westeuropa und den USA. Während deshalb westliche Käufer mit ihrem Verhalten Preistrends eher verstärken, sind es die Märkte Asiens, welche sie stabilisieren.

Allerdings funktioniert diese Stabilisierung nur so lange, wie sie nicht von der Politik destabilisiert wird. Im letzten Quartal war die Nachfrage nach physischem Gold so tief wie seit dem Jahr 2009 nicht mehr. Gegenüber dem letzten Jahr ist der Absatz weltweit um neun Prozent zurückgegangen. Allerdings sind diese Rückgänge regional unterschiedlich.

In den USA und China stiegen die Verkäufe, in Indien dagegen brachen sie ein. Der Grund ist die chaotische Bargeldreform des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi, welche die grossen Scheine von 500 und 1000 Rupien und damit 86 Prozent der im Umlauf befindlichen Bargeldmenge im letzten Jahr für ungültig erklärte. Damit dürfte sehr viel Cash, welches eigentlich für Hochzeitsgeschenke vorgesehen war, verschwunden sein – angeblich um Korruption einzudämmen.

Geldanlage ohne Zinsen

Im Laufe des Jahres wurde der Goldpreis von Analysten immer wieder hochgejubelt und hochgeschrieben, mit immer neuen «Kurszielen» und «psychologisch wichtigen Marken». Nun zeigt sich allerdings, dass dies wohl so nicht geschehen wird, nicht nur wegen der erratischen indischen Bargeldpolitik.

Die USA haben ein gesundes Wirtschaftswachstum und auch in der EU brummt es wieder. Die Zentralbankchefs haben recht behalten, die Apokalyptiker stehen mit teils grossen Verlusten da. Gold als Währung der Angsthasen verliert deutlich an Glanz und wird wieder zu dem, was es immer war: Eine Geldanlage ohne Zinsen und Dividenden, die ihren Wert vor allem daraus schöpft, dass auch andere Angst um ihr Erspartes haben. Ohne diese Angst stagniert der Preis. (Basler Zeitung)