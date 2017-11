Europa kann kommen

Kaum fallen die ersten Flocken, keimt im Schweizer Tourismus die Hoffnung auf eine ertragreiche Schneesaison. Die könnten die Bergregionen auch gut gebrauchen. Die letzten drei Winter bargen allein schon wegen notorischen Schneemangels mehr Abschwung als Aufschwung. Immerhin spielt jetzt der Euro-Wechselkurs wieder besser mit, rechtzeitig zur heissen Buchungsphase.

«Ich sage nicht, der Schweizer Winter ist günstig. Aber er ist preislich günstiger geworden», unterstrich Jürg Schmid, der zum Jahresende scheidende Direktor von Schweiz Tourismus, gestern vor den Medien in Zürich, und er hatte bei diesem Satz die Kundschaft aus der Europäischen Union im Blick.

Eine Kundschaft, ohne die der Schweizer Skitourismus schwerlich überleben würde, und deren zahlreiches Ausbleiben in den letzten starken Franken-Jahren zu empfindlichen Einbussen geführt hat. Den Nachteil, dass jedes andere Alpenland für Gäste aus dem Euro-Raum wesentlich billiger kam, hätten Schweizer Ferienanbieter allenfalls mit selbstmörderischen Rabatten wettmachen können.

Vor zehn Jahren machten die Europäer laut Bundesamt für Statistik fast die Hälfte im winterlichen Gästemix der Schweiz aus. In der Vorsaison kam dieses Kundensegment noch knapp auf einen Drittel von insgesamt 7,22 Millionen Übernachtungen. Zum Vergleich: Amerikaner und Asiaten buchen zwar zunehmend Skiferien in der Schweiz, schaffen gemeinsam jedoch nur zehn Prozent der Übernachtungen. Den grossen Rest, knapp 60 Prozent, belegen Kunden aus der Schweiz.

Zuversicht, aber keine Euphorie

Zurzeit pendelt sich der Euro-Kurs bei einem Mittelwert von 1.16 Franken ein. Das bedeute nichts anderes, so Schmid, als dass eine Tageskarte in Schweizer Schneesportorten zum Beispiel für deutsche oder niederländische Touristen um 6,5 Prozent günstiger zu kriegen sei als im vorigen Winter. Damals lag der Euro-Kurs im Mittel noch bei 1.08 Franken. Zudem seien mittlerweile immer mehr Leistungen im Pauschalpreis inkludiert, sodass Wintergäste nach Schmids Rechnung in dieser Saison unterm Strich mindestens zwölf Prozent günstiger fahren können.

Schon der Sommer 2017 brachte dem Schweizer Tourismus die ersehnte Trendwende. Nach zuvor rückläufigen Gästezahlen ging es von Mai bis September stetig bergauf. Ein Plus von 5,6 Prozent bei der Auslastung der Unterkünfte ist nach Angaben des Bundesamts für Statistik das Resultat. Und nun prognostiziert die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich den Schweizer Alpinregionen für den Winter ein Wachstum nach Logiernächten von 3,7 Prozent.

Selbstredend wertet der Direktor von Schweiz Tourismus das als ermutigendes Zeichen. «Wir erwarten den Winter mit fast schon grosser Zuversicht, aber frei von Euphorie», sagte Schmid gestern. Für vollmundiges Selbstbewusstsein ist denn auch die neue Werbekampagne da, die vom klassischen Fernsehspot bis zum Social-Media-Snippet auf allen Kanälen auf Kundenfang geht, weltweit, aber vor allem auch europaweit, etwa mit Gipfelpanorama-Animationen auf öffentlichen Plätzen in den Benelux-Metropolen. Transportiert wird dabei der Anspruch, dass die Schweiz «das Original für Winterferien» sei, und zwar seit 1864.

Eine gesunde Rest-Skepsis steht den Tourismus-Promotern indes gut zu Gesicht. Schliesslich hängen Wohl und Wehe der Auslastung stark von den Schneeverhältnissen ab. Durchschnittlich 31 Zentimeter verzeichnen die Schweizer Ferienorte mit einer Höhenlage über 900 Metern in der Langzeitstatistik. In den letzten drei Wintern wurde der Mittelwert schmählich unterboten: 17 Zentimeter waren es 2014/2015, im Jahr darauf noch 15 und im letzten Jahr nur durchschnittlich elf Zentimeter. «Das waren sehr schwierige Winter», gibt Ueli Stückelberger, Direktor Seilbahnen Schweiz, freimütig zu. Auf die sinkende Nachfrage bei steigender Kapazität reagieren die Bergbahnen jetzt mit Saisonkarten oder Nachlässen auf Tageskarten. Über 30 Skigebiete lancieren zudem eine Tageskarte, die schon ab 15 Uhr am Vortag gültig ist.

Eine Studie der Universität Neuenburg hat gezeigt, dass sich die Schneesaison etwa in Graubünden seit 1970 um 37 Tage verkürzt hat: Sie beginnt zwölf Tage später und endet 25 Tage früher. Dabei wird noch beschneit – ein Service, für den ein grösseres Skigebiet laut Stückelberger pro Saison rund 43'000 Franken aufwendet. Derweil die Zahl der Skifahrer stagniert. Immerhin: Flims-Laax, St. Moritz und Davos meldeten gestern Schneefall, in Saas-Fee liegen offenbar 20 Zentimeter im Ort. (Basler Zeitung)