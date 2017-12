Europäische Union ermittelt gegen Ikea

Der Kreuzzug der dänischen EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager (49) gegen Weltkonzerne, die Steuern in der Europäischen Union vermeiden, geht in eine neue Runde. Waren zunächst Apple, Starbucks, Fiat und Amazon im Visier, gab Vestager gestern bekannt, dass nun auch gegen das weltgrösste Möbelhaus Ikea wegen möglicherweise unzulässiger Steuervermeidung ermittelt wird.

Ikea besteht aus zwei selbstständigen Unternehmen, die in ein unübersichtliches Geflecht von Tochterunternehmen in den Niederlanden, Luxemburg und Liechtenstein eingewoben sind. Laut einem Bericht der europäischen Grünen von 2016 soll Ikea mit diesem Konstrukt zwischen 2009 und 2014 Steuern in Höhe von einer Milliarde Euro eingespart haben. Die Gewinne sollen zwischen den Unternehmen hin- und hergeschoben worden sein. Eine umstrittene Übereinkunft zwischen Ikea und den Niederlanden soll dabei geholfen haben. Nun prüft die EU-Kommission, inwieweit Den Haag Ikea illegale staatliche Hilfe gewährt haben könnte.

Steuergerechtigkeit gefordert

«Alle Unternehmen, ob gross oder klein, multinational oder nicht, sollten ihren gerechten Steueranteil zahlen», sagte Vestager gestern. «Die Mitgliedstaaten können nicht zulassen, dass einige Unternehmen weniger Steuern zahlen, da sie ihre Gewinne künstlich anderswohin verlagern können», erklärte sie weiter.

Ikea hingegen kritisierte, dass schon der von den Grünen 2016 veröffentliche Bericht fehlerhaft sei, und wies die Vorwürfe von sich, illegale Steuervorteile in Absprache mit den Niederlanden in Anspruch genommen zu haben. Man stehe im «Einklang mit den EU-Vorschriften», teilte das Unternehmen mit. Grundsätzlich begrüsse man die EU-Ermittlungen aber und werde in allen Punkten kooperieren, so Ikea. Die Ermittlungen dienten dazu, Klarheit zu schaffen und jegliche Zweifel an den Steuerpraktiken von Ikea auszuräumen, hiess es selbstsicher aus den Reihen des Konzerns.

Ikea ist trotz seiner gewaltigen Grösse keine Aktiengesellschaft, was die Einsichtnahme schwierig gestaltet. Hinzu kommt eine Unternehmenskultur, die als sehr verschlossen gilt. Die Ikea Group, die für die Filialen und den Verkauf verantwortlich ist, hat im vergangenen Geschäftsjahr bis August 2016 offiziell 825 Millionen Euro Steuern auf einen Vorsteuergewinn von 3,31 Milliarden Euro bezahlt.

Die Schwestergesellschaft Inter Ikea, der die Marke Ikea und das Konzept Ikea gehört, bezahlte auf einen Vorsteuergewinn von 1,15 Milliarden Euro Steuern in Höhe von 241 Millionen Euro. Nun könnten noch Nachzahlungen aus mehreren zurückliegenden Jahren in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro anstehen, sollte die EU-Kommission zu einem entsprechenden Ergebnis kommen.

Die von der linksliberalen dänischen Partei Radikale Venstre stammende EU-Wettbewerbskommissarin Vestager gilt als energische Person. Seit ihrem Amtsantritt als EU-Kommissarin im November 2015 hat sie bereits zahlreiche scheinbar unangreifbare Grosskonzerne wie Apple und McDonalds das Fürchten gelehrt. «Unsere Arbeit ist noch lange nicht zu Ende. Wir werden Ermittlungen eröffnen, wann immer es Indikationen gibt», kündigte sie an. (Basler Zeitung)