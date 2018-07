Ex-Chef von Fiat Chrysler liegt im Spital

Der Mann, der Fiat und Chrysler rettete, liegt laut italienischen Medien in Zürich im Spital. Das Unternehmen gab gestern den Rücktritt des ehemaligen CEO Sergio Marchionne bekannt.

Marchionne befindet sich im Zürcher Universitätsspital, wie «La Repubblica» berichtet. Fiat-Präsident John Elkann habe die Belegschaft informiert, dass Marchionne nicht zurückkehren werde. Der 66-jährige Topmanager sei demnach in die Schweiz geflogen worden, nachdem es infolge eines chirurgischen Eingriffs zu schweren Komplikationen gekommen war. Marchionnes Zustand habe sich seither verschlecht, berichtet der «Corriere della Sera».

Komplikationen nach Schulteroperation

In «tiefer Trauer» teilte Fiat am Samstag mit, dass es im Laufe der vergangenen Woche zu unerwarteten Komplikationen gekommen sei, die sich in den letzten Stunden erheblich verschlechtert hätten. Marchionne könne seine Arbeit als Fiat-Chef sowie als Präsident und Vorstandschef von Ferrari nicht wieder aufnehmen, erklärten die Unternehmen.

Eigentlich sollte Marchionne an der Schulter operiert werden und sich davon schnell erholen. Doch seit Freitag kursierten Gerüchte, wonach Konzernspitzen auf der Suche nach einem Nachfolger seien. Italienische Medien spekulierten, dass er wegen eines Tumors in der Lunge operiert worden sei. Danach seien Komplikationen aufgetreten.

Brief an die Belegschaft

An der Spitze von Fiat steht nun der bisherige Jeep-Chef Mike Manley. Und auch Formel-1-Pilot Sebastian Vettel bekommt einen neuen Chef: Fiat-Präsident John Elkann.

«Ich bin zutiefst betrübt, von dem Gesundheitszustand von Sergio zu erfahren», erklärte Elkann. «Es ist eine Situation, die ein paar Jahre undenkbar gewesen wäre, und die uns alle mit einem Gefühl von Ungerechtigkeit zurücklässt.» Der Belegschaft schrieb der Manager den «schwierigsten Brief, den ich je geschrieben habe» und schloss eine Rückkehr von Marchionne aus.

Mit dem erzwungenen Abgang Marchionne nach einer 14-jährigen Erfolgsgeschichte bekommt auch Formel-1-Pilot Vettel einen neuen Chef.

«Ende einer Epoche»

Die italienischen Zeitungen schrieben am Sonntag vom «Ende einer Epoche». Der Italo-Kanadier war 2004 an die Fiat-Spitze gerückt, als das Unternehmen kurz vor der Pleite stand. Zehn Jahre später fädelte er die Übernahme des ebenfalls schwer angeschlagenen US-Rivalen Chrysler ein.

Seit der Fusion im Herbst 2014 stieg der Wert der Aktie um fast 350 Prozent - und damit so stark wie bei keinem anderen Unternehmen aus der Branche. Als elementares Vermächtnis von Marchionne gilt auch die Fokussierung auf Nischenmarken. Ex-Ministerpräsident Paolo Gentiloni würdigte seine «extraordinäre Arbeit», seinen Mut und seine Vision. (oli/sda)