Ex-UBS-Händler Adoboli hofft auf Milde

Er riskierte viel. Der einstige UBS-Händler Kweku Adoboli spekulierte im Sommer 2011 auf steigende Börsenkurse, stattdessen verloren seine Wertpapiere an Wert. Bei seinen Deals überschritt er seine Kompetenzen und setzte weit mehr Geld ein, als er durfte. Die Verluste kosteten die UBS mehr als 2 Milliarden Dollar. Neun Tage nachdem Adobolis Geschäfte aufflogen, trat der damalige UBS-Chef Oswald Grübel zurück.

Auch wenn Adoboli später seine Unschuld beteuerte und darauf hinwies, dass seine Vorgesetzten bei der Bank eingeweiht waren, wurde er 2012 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Hälfte davon sass er im Gefängnis ab. 2015 wurde er wieder freigelassen.

Ihm droht seither jedoch noch eine weitere, einschneidende Strafe. Denn Adoboli hat keinen britischen Pass, er ist ghanaischer Staatsbürger. In Grossbritannien wird jeder ausländische Staatsbürger, der zu einer Haftstrafe von mehr als vier Jahren verurteilt wird, automatisch abgeschoben – ausser, er kann darlegen, dass es gute Gründe für einen Verbleib gibt. Davon will Adoboli die Behörden überzeugen.

Tausende Vorträge für ethischere Finanzbranche

Die Chancen für einen Verbleib stehen schlecht. Kürzlich hat ein Gericht sein Wiedererwägungsgesuch abgewiesen, berichtet der «Guardian». Dem zuständigen Amt wurde zudem die Erlaubnis erteilt, ihn abzuschieben, auch wenn er dagegen erneut Einspruch erheben würde. Er kenne jedoch seine ursprüngliche Heimat kaum und fühle sich auf der Insel zu Hause. In seinem vierten Lebensjahr hat er Ghana verlassen. Seit er 12 ist, lebt der Sohn eines früheren UNO-Diplomaten in Grossbritannien.

Bilder – Rekonstruktion des Adoboli-Falls

Der gefallene Trader will zudem die Finanzbranche zum Umdenken bewegen. Er hält Vorträge vor Studenten und Bankern, in denen er erklärt, was er falsch gemacht hat und wie man in schwierigen Situationen ethisch verantwortlich handeln soll. Er sei vor tausenden Zuhörern aufgetreten und habe jeweils erklärt, wie man aus Fehlern lernen könne und wie man Entscheide unter schwierigen Bedingungen treffen könne, so Adoboli gegenüber dem «Guardian».

Ex-Banker entscheidet über Ex-Banker

Diesen Einsatz für den Wandel der Finanzbranche will sich Adoboli anrechnen lassen. Wie es der Zufall will, ist der für seinen Fall zuständige Minister Sajid Javid ebenfalls ein Ex-Banker. Er war früher bei der Deutschen Bank tätig. «Der Minister ist wie ich, er weiss auch, wie sich die Finanzbranche wandeln muss», so Adoboli gegenüber dem «Guardian». Er müsse verstehen, welche schrecklichen Folgen eine Ausweisung für ihn haben würde.

Adoboli glaubt, dass an ihm ein Exempel statuiert werde und die Behörde deshalb so hart durchgreife. Bei seinem Kampf gegen die Behörden erhält er Unterstützung. Seine Freunde sammeln mittels einer Crowdfunding-Kampagne Geld für ihn. Rund 6000 Pfund sind bislang zusammengekommen.

Seine Heimat liegt heute in einer schottischen Kleinstadt in der Nähe von Edinburgh. Dort muss er sich jeden Monat bei den Behörden melden. Dabei begleite ihn die Angst, festgenommen und abgeschoben zu werden, so Adoboli gegenüber dem «Guardian». Diese Furcht ist berechtigt. Seit das Gesetz 2010 eingeführt wurde, seien fast 43'000 ausländische Staatsbürger aus Grossbritannien abgeschoben worden. Adoboli will nicht dazugehören. (baz.ch/Newsnet)