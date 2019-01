Flugverspätungs-Ranking: Diese Strecken sollten Schweizer meiden

Fluggäste auf europäischen Verbindungen sind im vergangenen Jahr auf eine Geduldsprobe gestellt worden. Auf einigen untersuchten Flugstrecken sei «nicht einmal ein Drittel aller geplanten Flüge nach Plan» gestartet, teilte das Fluggastportal Airhelp am Montag mit.

Zwei der 50 Strecken mit den meisten Verspätungen und Ausfällen haben Ziel oder Ausgangspunkt in der Schweiz gehabt. Demnach mussten Fluggäste, die von Sizilien aus in die Schweiz fliegen wollten, besonders viel Zeit einplanen: Auf der Strecke von Catania nach Zürich waren im Jahr 2018 rund 65 Prozent aller Flüge verspätet oder fielen aus – Platz 12 der 50 schlechtesten Verbindungen. Auch Passagiere, die vom Flughafen Basel-Mülhausen nach Manchester reisen wollten, kamen oftmals nicht wie geplant am Ziel an. Rund 62 Prozent aller Flüge auf dieser Strecke waren von Ausfällen oder Verspätungen betroffen.

Lissabon in Top-3 doppelt vertreten

Die meisten Probleme gab es auf der Strecke zwischen Mykonos in Griechenland und London-Gatwick. Dort waren 2018 mehr als drei Viertel aller Flüge von Verspätungen oder Ausfällen betroffen. Auf den weiteren Rängen der Problemstrecken landeten die Verbindungen zwischen Lissabon und Rom-Ciampino mit 74,3 Prozent betroffenen Flügen und von Lissabon nach Brüssel mit rund 74 Prozent.

Fluggäste in Deutschland mussten laut Airhelp vor allem von Frankfurt am Main nach Pristina im Kosovo viel Zeit einplanen: Rund 70 Prozent aller Flüge auf dieser Strecke waren 2018 verspätet oder fielen aus. Auch Passagiere, die von Rom-Fiumicino nach Köln/Bonn (66,5 Prozent) oder von Catania nach Stuttgart (65,7 Prozent) reisen wollten, waren stark betroffen. Airhelp machte unter anderem die Streiks bei der irischen Billigairline Ryanair sowie den Marktkampf im Zuge der Insolvenz von Air Berlin für die Probleme verantwortlich. (nlu/afp)