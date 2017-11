Generation ohne Glück

Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir – diese Worte waren früher eine Plattitüde. Schliesslich sorgten technischer Fortschritt und Wirtschaftswachstum dafür, dass die Kinder länger lebten, gebildeter und reicher waren als ihre Eltern. Ausnahmen gab es nur, wenn ein Krieg oder eine Naturkatastrophe an Land und Leuten grossen Schaden anrichtete.

Etwa der Dreissigjährige Krieg, dessen Zerstörungswut eine ganze Generation zurückwarf. Ohne solch epochale Ereignisse sorgte das Wirtschaftswachstum aber verlässlich dafür, dass es von Generation zu Generation aufwärts ging.

Doch das Versprechen eines besseren Lebens wackelt: «Die Millennials sind die erste Generation, der es schlechter gehen könnte als ihren Eltern», mahnte gestern der britische Ökonomie-Professor Anthony Shorrocks, der für die Credit Suisse die achte Ausgabe des Global Wealth Report erstellte. Zu den Millennials zählen alle, die heute zwischen 18 und 35 Jahre alt sind. Sie sind die Kinder der Babyboomer, weshalb sie auch «Echo-Generation» genannt werden.

Ein gefährlicher Cocktail

Die Studienautoren sprechen von «einem perfekten Sturm», der sich über den Millennials zusammenbraue. Zum einen war für viele schon der Weg ins Arbeitsleben steinig. Sie bewarben sich für ihre erste Stelle, als die Finanzkrise 2007/08 in vollem Gang war. Hohe Arbeitslosigkeit und erhöhte Einkommensungleichheit sind laut der Credit-Suisse-Studie die Folgen. Zum anderen waren die Millennials auch von den Kapitalverlusten durch die Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen. Dieser Cocktail erschwere den Jungen in vielen Ländern den Vermögensaufbau.

Shorrocks hat für die amerikanische Bevölkerung errechnet, dass das durchschnittliche Vermögen der heute 30- bis 39-Jährigen um 46 Prozent unter demjenigen Durchschnittsvermögen liegt, das die heutigen 40- bis 49-Jährigen im Alter der Millennials hatten. Zahlen für die Schweiz liegen nicht vor.

Doch haben die Millennials tatsächlich einen tieferen Lebensstandard? Das mag erstaunen. Schliesslich besitzen sie Handys, Laptops und jetten regelmässig durch die Welt. Das sind Dinge, von denen ihre Grosseltern nur träumen konnten. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Vielen Jungen wird es nicht reichen, um sich jemals mit selber erarbeitetem Geld ein Haus zu kaufen.

Das hat vor allem zwei Gründe: Erstens sind seit der Finanz- und Wirtschaftskrise die Immobilienpreise viel stärker gestiegen als die Einkommen. Und zweitens wurden die Hypothekarvorschriften verschärft. Wer sich heute ein eigenes Haus kaufen will, muss viel mehr auf der hohen Kante haben als früher. Für viele Millennials liegt deshalb der Traum von den eigenen vier Wänden in weiter Ferne.

Immerhin: Einige der Millennials würden von ihren Familien bei der Ausbildung oder dem Hauskauf substanziell unterstützt. Doch gebe es viele, die dieses Privileg nicht hätten, schreiben die Autoren. «Das Glück steht ihnen jedoch nicht im selben Ausmass zur Seite, wie das zum Beispiel bei der Babyboom-Generation der Fall war, der bei der Vermögensbildung verschiedene Faktoren zugute kamen, nicht zuletzt hohe Gewinne durch steigende Immobilienpreise und Aktienkurse», heisst es. Bei der Frage, ob es die nachfolgenden Generationen wieder besser haben werden als die Millennials, wollte sich Shorrocks nicht auf die Äste hinaus lassen und verzichtete auf eine Prognose.

Trotz aller Schwierigkeiten waren einige wenige Millennials extrem erfolgreich, schreiben die Autoren. Dies vor allem in China und verschiedenen anderen Schwellenländern. Auch wenn die Zahlen noch immer sehr klein sind, ist die Menge der jungen Milliardäre weltweit in letzter Zeit stark gestiegen.

Reicher, aber ungleicher

Laut dem Vermögensreport stieg das weltweite Gesamtvermögen innerhalb eines Jahres um 6,4 Prozent auf 280 Billionen Dollar – so stark wie zuletzt 2012. Dies ist vor allem auf Gewinne an den Aktienmärkten und Preissteigerungen bei Immobilien zurückzuführen, die in diesem Jahr erstmals über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2007 lagen.

Gleichzeitig erhöhte sich das globale Durchschnittsvermögen pro Erwachsenem um 4,9 Prozent auf einen neuen Höchststand von 56'540 Dollar. Allerdings sei die Welt in der Zwischenzeit nicht nur reicher, sondern auch ungleicher geworden, heisst es. Ein etwas technisches Indiz dafür ist, dass das mittlere Vermögen (Median) deutlich weniger stark gewachsen ist als die Durchschnittsvermögen.

Die Schweiz hat weltweit nach wie vor das höchste Durchschnittsvermögen pro Erwachsenem. Seit der Jahrtausendwende hat sich dieses um 35 Prozent auf 533'000 Franken erhöht. Über zwei Drittel der Schweizer Erwachsenen haben ein Vermögen von mehr als 100'000 Dollar, und 8,8 Prozent der erwachsenen Schweizer sind Millionäre. Doch auch hierzulande habe die Ungleichheit etwas zugenommen. Während das mittlere Vermögen (Median) stagnierte, stieg der Durchschnitt der Vermögen um drei Prozent. (Basler Zeitung)