In den USA tut sich ein «Amazon-Graben» auf

Jeff Bezos hat den Kampf eiskalt gekämpft. Mehr als 230 Städte, Bezirke und Dörfer querbeet durch das Land bewarben sich um 50'000 gut bezahlte Arbeitsplätze und das Prestige, das Amazon mit sich bringt. Doch wie sich nun zeigt, hatten der Mittlere Westen und der Süden keine echte Chance. Washington und New York dürften gemäss Medienberichten das Rennen machen, die zwei stärksten Wirtschaftszentren an der Ostküste. Auch Google hat New York gewählt, um 20'000 neue Stellen zu schaffen. Die Industrie- und Agrarregionen dagegen müssen sich weiterhin mit Lagerhäusern und Tieflohnarbeitsplätzen abfinden.

Gouverneur Andrew Cuomo erklärte, er werde sich «Amazon Cuomo» nennen, wenn New York den Zuschlag bekomme, und es war nicht nur scherzhaft gemeint. Tatsächlich überboten sich die Bewerber mit teils extremen Steuererleichterungen und Investitionsversprechen von bis zu sieben Milliarden Dollar und lieferten Bezos tonnenweise und kostenlos wertvolle Planungs- und Wirtschaftsdaten, die er nun für die weiteren Expansionspläne des Konzerns brauchen kann.

Doch der Wettbewerb wurde auf einer schiefen Ebene ausgetragen. Neben den boomenden New York, Washington, Los Angeles oder Boston standen Städte wie Indianapolis, Columbus oder Oklahoma City wie etwas armselige Bittsteller da. Sie hatten zwar mehr als genug Land für eine «Amazon City», aber in allen anderen Belangen konnten sie nicht mithalten.

Ihnen fehlen die Heerscharen an gut ausgebildeten Software-Ingenieuren und Designern, die Amazon braucht. Ihnen fehlen der urbane, internationale Puls und die Universitäten, die permanent neue Talente ausbilden. Insofern habe die Ausschreibung des zweiten Firmensitzes von Anfang falsche Hoffnungen geweckt, meinen Kritiker. Die Sache sei letztlich nur eine Farce gewesen. «Sie haben mehr als nur die Bewerber hinters Licht geführt», meinte Robert Engel vom Free & Fair Market Institute. «Sie haben uns alle belogen. Amazon konnte nicht einmal das Versprechen eines fairen Verfahrens erfüllen.»

Der Entscheid zeigt das grosse Paradox der Techindustrie. Amazon, Google, Facebook und Apple haben mehr als die Industriekonzerne von gestern eine insuläre Kultur geschaffen, die mit der Welt der grossen Mehrheit kaum etwas zu tun hat. Sie schotten ihre Angestellten in ihrem Googleplex, Apple-Raumschiff und Amazon-Hochhaus ab und verwöhnen sie wie Kinder reicher Eltern. Es verwundert nicht, dass Amazon und Seattle eine sehr gespannte Beziehung unterhalten. Seattle leidet wie San Francisco unter einer wachsenden Entfremdung zwischen der Tech-Elite und den eingesessenen Bewohnern.

Wenn Amazon Standorte in Regionen mit dem höchsten Ausbildungsgrad wählt, ist das ökonomisch nachvollziehbar, es garantiert aber auch, dass andere Firmen nachfolgen und das Gefälle zwischen Washington und New York einerseits und Indianapolis, Nashville sowie Oklahoma City andererseits wächst. Der Trend ist seit 30 Jahren zu beobachten, hat sich aber seit der grossen Rezession beschleunigt. Zwischen 2010 und 2017 entfiel gemäss der Brookings Institution fast die Hälfte des Arbeitsplatzgewinns in den USA auf nur gerade 20 städtische Agglomerationen.

Und die möglichen Amazon-Standorte New York und Washington waren zwischen 2007 und 2016 sogar für die Hälfte aller Firmengründungen verantwortlich. In den früheren Wirtschaftszyklen vor der Rezession 2008 war das Wachstum breiter abgestützt und erfasste auch ländliche Gebiete, zeigen Analysen der Economic Innovation Group. Je mehr sich die Wirtschaft weg von der industriellen Fertigung hin zu Dienstleistungen verlagert, desto tiefer wurde der Graben.

Das muss nicht zwingend so sein. Bezos könnte das innovative Denken, das Amazon erfolgreich machte, auf ein sozial integriertes Geschäftsmodell anwenden. Es würde zum Beispiel den Bau von erschwinglichem Wohnraum und die Erneuerung der Infrastruktur in urbanen Gebieten sowie die Förderung des Bildungssystems im ländlichen Raum umfassen. Unrealistisch ist der Traum nicht.

AOL-Gründer Steve Case träumt den Traum, und er investiert 150 Millionen Dollar in die Förderung von Standorten im Landesinnern. Er glaubt fest daran, dass mehr und mehr Städte im Süden und Mittleren Westen vom Techboom profitieren, weil San Francisco, New York oder Washington zu teuer und zu wenig wohnlich werden. (Redaktion Tamedia)