Jeden Tag den Schreibtisch wechseln? Das kann teuer werden

Fotos vom Ehepartner und den letzten Strandferien, daneben ein paar Zimmerpflanzen. Im Büro kann man es sich ganz gemütlich einrichten. Doch immer mehr Unternehmen schaffen den fixen Arbeitsplatz ab. Damit wollen sie Kosten sparen. Oft passiert aber das Gegenteil. Die Firmen verlieren Geld.

Vor allem Grosskonzerne setzen auf Büros mit flexiblen Arbeitskonzepten. Viele Banken und Versicherungen haben auf das Modell umgestellt oder sind gerade dabei, dies zu tun. Der Grossverteiler Migros setzt derzeit ein solches Konzept an seinem Hauptsitz in Zürich um. Die Mitarbeiter suchen sich jeden Morgen aufs Neue ihren Platz im Büro. Am Abend verlassen sie das Pult aufgeräumt und verstauen ihre Siebensachen in einem Trolley. Unternehmen können so Arbeitsplätze mehrfach nützen und Büroflächen einsparen, so deren Hoffnung.

Laut Experten geht diese Rechnung aber nicht immer auf. Bei der Umstellung auf das neue System passieren Fehler. «Unternehmen, die bei der Anpassung der Arbeitsplätze die Bedürfnisse der Angestellten ignorieren, müssen damit rechnen, dass sie Mitarbeiter und Geld verlieren», sagt Elena Jäger vom Beratungsunternehmen Deloitte. «Wenn sich die Mitarbeiter in den neuen Räumlichkeiten nicht wohlfühlen, können die Produktivität und die Zufriedenheit der Mitarbeiter sinken.» Das verursacht mehr Kosten als Einsparungen. Firmen, die nur aus Kostengründen fest zugeteilte Arbeitsplätze aufgeben, scheitern laut der Expertin oft.

Das morgendliche Rennen um die besten Arbeitsplätze

Viele Mitarbeiter sind bereits am Morgen gestresst, weil die besten Arbeitsplätze schon früh weg sind, erzählen Betroffene. Angestellte, die vor einer Umstellung des Systems stehen, reagieren meist wenig begeistert. «Der Ruf vom Modell der geteilten Büroarbeitsplätze ist bei den Mitarbeitern nicht der beste», sagt Elena Jäger. Eine Umfrage bei 1000 Schweizer Büroangestellten von Deloitte zeigt: 46 Prozent bevorzugen einen fixen Arbeitsplatz. Nur 28 Prozent ist es wichtig, dass sie ihren Arbeitsplatz frei wählen können. Damit das Modell zum Erfolg führt, ist demnach viel Überzeugungsarbeit notwendig. In der Schweiz begibt sich bereits ein Viertel der Bürobeschäftigten auf die allmorgendliche Suche nach einem Arbeitsplatz.

Viele Schweizer Unternehmen ignorieren gemäss Deloitte notwendige Anpassungen der Arbeitsplatzgestaltung. Wenn feste Arbeitsplätze wegfallen, sind Gegenmassnahmen notwendig. Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten, Räume für Meetings und Telefonkonferenzen sowie entsprechende technologische Mittel. Mindestens ein Teil der Kosteneinsparungen fällt dadurch wieder weg.

Arbeitsgesetze aus dem Industriezeitalter

Für die Unternehmen ist es anspruchsvoll, die verschiedenen Bedürfnisse der Belegschaft unter einen Hut zu bringen. Vor allem junge Mitarbeiter verlangen nach flexiblen, ortsunabhängigen Arbeitsmöglichkeiten. Bei Älteren besteht der «Wunsch nach Sicherheit und Orientierung», so die Deloitte-Experten. Grosses Verbesserungspotenzial sehen die Berater bei der zur Verfügung gestellten Hardware. Nur 47 Prozent der Befragten erhalten für die Arbeit einen Laptop zur Verfügung gestellt. Lediglich 36 Prozent können Videokonferenzen durchführen.

Ein Hindernis für flexibles Arbeiten sieht Deloitte auch im Schweizer Arbeitsgesetz. Es stamme aus dem Industriezeitalter und müsse für das digitale Zeitalter angepasst werden. Eine Ruhezeit von 11 Stunden, wie sie das Schweizer Gesetz vorschreibt, passe nicht zur heutigen Arbeitswelt. Bei den Gewerkschaften kommt das allerdings schlecht an. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund will Forderungen nach «noch flexibleren Arbeitszeiten» und der «Aushöhlung des arbeitsfreien Sonntags mit Vehemenz entgegentreten». (baz.ch/Newsnet)