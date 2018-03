Migros-Gewinn bricht um ein Viertel ein

In Reih und Glied: Indische Mädchen, die als Göttinnen Durga gekleidet sind, werden während des Kumari Puja Rituals in einem Tempel in Kalkutta verehrt. Die «Kanya» oder Kumari Puja ist ein Ritus der Anbetung von Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren und symbolisiert die Jungfrau, in Form der Göttin Durga Devi. Das Navratri-Fest wird zweimal im Jahr, im Frühling und Herbst, gefeiert (25. März 2018).

(Bild: Piyal Adhikary) Mehr...