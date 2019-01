«Mobile Go» erntet Kritik – und lässt die Konkurrenz kalt

Das sagen Sunrise und Salt

Swisscom, Sunrise und Salt ­buhlen im gesättigten Schweizer Mobilfunkmarkt auch über die Roamingtarife um neue Kunden. Mit dem neuen Angebot ohne Gebühren für Europa, das die Marktführerin Swisscom ab dem 25. Februar lanciert, setzt sie die Konkurrenten unter Druck. Auch äussere Einflüsse zwingen die Schweizer Anbieter zum Handeln. Die Europäische Union hat die Gebühren für ihre Bürger innerhalb der EU-Länder vor zwei Jahren per Gesetz abgeschafft.



Inwiefern reagieren Sunrise und Salt nun auf das neue Produkt von Swisscom? Beide verweisen auf ihre eigenen Angebote, die sie als konkurrenzfähig bezeichnen.



«Im Gegensatz zu anderen Dienstleistungen sinken die Roamingpreise jeweils mit Blick auf die Reisesaison», sagt Sunrise-Sprecher Rolf Ziebold. So habe Sunrise im Rahmen der Sommerpromotion bereits im vergangenen Jahr das Freedom-Abo Europe & US mit unlimitiertem Roaming und ohne Aufpreis angeboten. Sunrise sei weiterhin bestrebt, den Kunden attraktive Roamingangebote zu offerieren.



Salt teilt mit, die Firma biete ­heute schon Produkte an, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprächen. Als Beispiel nannte Salt-Sprecherin Viola Lebel «Plus Europe». Es ist aktuell mit einer Mindestvertragszeit für 69.95 Franken pro Monat erhältlich und umfasst unter anderem 4 Gigabyte Datenroaming in Europa und in den USA.



Die Einnahmen der Anbieter dank Roaming sind seit 2011 rückläufig. Gründe sind der ­steigende Preisdruck und die Möglichkeit, übers drahtlose Internet anstatt über die ausländischen Mobilfunknetze zu telefonieren. Die Swisscom muss also damit rechnen, dass ihr neues Angebot im laufenden Jahr das Ergebnis beeinflusst. Da das Unternehmen erst kommende Woche über die Geschäftszahlen von 2018 und die Prognosen für 2019 informiert, lehnt es eine Einschätzung ab.



Die Zahlen für 2017 zeigen ­jedoch, dass Preissenkungen bei Roaming den Betriebsgewinn der Firma mit 66 Millionen Franken belastet haben.



Jon Mettler