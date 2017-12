Nicht nur die Saiten sind gespannt

Seit 1902 stellt Gibson Saiteninstrumente her, die den Markt beherrschen und die Musik prägen. Anfangs waren es Mandolinen, dann akustische und schliesslich ab 1952 elektrische Gitarren. Neben dem Konkurrenten Fender hat Gibson seit Mitte der Fünfzigerjahre eine Art Monopol auf das Segment der E-Gitarre.

Freilich gibt es andere Hersteller, doch alle orientieren sie sich bei einem der beiden ­grossen. Wer schliesslich eine Gibson Les Paul aus den Fünfzigerjahren sein Eigen nennt, darf sich glücklich schätzen: Für diese goldenen Jahrgänge blättern Sammler Spitzenpreise im sechsstelligen Bereich auf den Ladentisch.

Doch ist es um die Gibson Brands, Inc., wie die US-amerikanische Firma seit 2013 heisst, längst nicht mehr so rosig bestellt, wie man angesichts ihres Renommees meinen könnte. Schon seit einigen Jahren kritisieren Käufer die schwankende Qualitätskontrolle bei den Instrumenten. Während im Custom Shop die alten Sammlerstücke von Hand reproduziert werden (was sich auch im deutlich hohen Preis spiegelt), hapert es anscheinend bei der teilweise maschinellen Massenfertigung der Stangenware. In den einschlägigen Foren wird empfohlen, eine neu gekaufte Gibson als Erstes von einem Gitarrenbauer spielbar machen zu lassen. Das ist in den meisten Fällen freilich übertrieben, doch haben die Produktmanager des Konzerns vermehrt wenig Gespür für die Bedürfnisse der Szene bekundet.

Gestandene Kunden verärgert

Der Jahrgang 2015 dürfte da ein besonders schwarzes Kapitel in der 115-jährigen Firmengeschichte darstellen: Mit peppigen Farben, dünneren Hälsen und den sogenannten «Robotunern», welche das Instrument computergesteuert in Stimmung halten, wollte man eine jüngere Käuferschaft erschliessen – und verärgerte vor allem die gestandene. Dass die Umsätze da eingesackt sein dürften, ist anzunehmen, wobei vom Hauptsitz konsequent keine Verkaufszahlen erhältlich sind.

Fakt jedoch ist, dass Gibson Ende Oktober Pläne bekannt gegeben hat, ihren repräsentativen Sitz in Memphis mit Showroom und Fabrik zu verlassen und in ein kleineres Gebäude umzuziehen. Derzeit wird nach einem Käufer für das 1200 Quadratmeter grosse Gebäude gesucht. Der Verkauf soll 17 Millionen US-Dollar einbringen, die anscheinend dringend benötigt werden, um die Firmenfinanzen etwas geradezu­rücken: Im vergangenen August wurde das Traditionsunternehmen von der Ratingagentur Moodys auf CAA3 herabgestuft, also die dritttiefste von insgesamt 21 Kategorien.

Cakewalk wurde liquidiert

Doch das Sparen geht weiter: Mitte November hat Gibson die Softwarefirma Cakewalk, die sie vor fünf Jahren übernommen hatte, liquidiert. Und das, obschon Cakewalk mit Produkten wie Sonor und 30 Jahren Entwicklungsgeschichte zu den innovativsten und beliebtesten Entwicklern von Musikprogrammen zählt. Wieso Gibson keinen neuen Käufer gesucht hat, und wieso man sich ausgerechnet jetzt wieder vermehrt auf das Kerngeschäft Instrumentenbau konzentrieren will, scheint rätselhaft. Zumal die Verkaufszahlen bei allen Gitarrenherstellern eher rückläufig sein dürften.

Es fehlt an Vorbildern

Die Washington Post titelte im Juli «Why my guitar gently weeps» in Anlehnung an den Song von George Harrison; im Text ging es um nichts Geringeres als den nahenden Tod der E-Gitarre. Es fehle an Vorbildern, wird der Gitarren-Guru George Gruhn zitiert, die jüngere Generationen dazu brächten, sich für die elektrische Gitarre zu interessieren. Und wahrlich hängen sich nur noch wenige der angesagten Pop-Idole eine Strom­gitarre um den Hals. Dass der Singer und Songwriter Ed Sheeran aktuell hoch im Kurs steht, spiegelt sich dagegen im Absatz von akustischen Gitarren: Hier geht der Trend bei den meisten Herstellern nach oben.

Vielleicht sollte man die ganze Situation locker betrachten; schliesslich prophezeite Stones-­Gitarrist Keith Richards schon in jungen Jahren, dass die E-Gitarre spätestens in den Achtzigerjahren ein Museumsstück sei. Dennoch sprechen die aktuellen Zahlen eine deut­liche Sprache: Der Musikalien-Grossist Guitar Center, der in Amerika rund 10'000 Angestellte beschäftigt, soll mit 1,3 Milliarden US-Dollar verschuldet sein, wie die Nachrichtenagentur Reuters im Juli bekannt gab. Sollte das dazu führen, dass in naher Zukunft Hunderte von Geschäften schliessen müssen, so hat das auch für Markenführer wie Gibson negative Auswirkungen. (Basler Zeitung)