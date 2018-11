Pharmariesen könnten mehr tun

Durchwachsenes Zeugnis für Big Pharma: Der Einsatz der Pharmakonzerne für die Ärmsten in der Welt ist zwar im Vergleich zu den vergangenen Jahren grösser geworden. Doch die Industrie konzentriert sich auf zu wenige Krankheiten.

Das ist die Bilanz des Access to Medicine Index, der alle zwei Jahre veröffentlicht wird und die Arbeit der 20 grössten Pharmafirmen weltweit unter die Lupe nimmt. Der von einer niederländischen Stiftung veröffentlichte Index untersucht unter anderem, wie sich die Firmen für die medizinische Versorgung in Entwicklungsländern einsetzen sowie welche Produkte sie entwickeln und vertreiben.

Der Fokus ist zu eng

Sorgen bereitet den Verfassern, dass sich das Engagement der Industrie auf lediglich fünf Krankheiten konzentriert. Die Hälfte aller Aktivitäten zielt demnach auf die Bekämpfung von Malaria, Aids, Tuberkulose und der von Insekten übertragenen Infektionen Chagas-Krankheit und Leishmaniose ab. Diese fünf Krankheiten stünden im Fokus globaler Gesundheitsinitiativen samt entsprechender finanzieller Förderung, loben die Index-Macher.

Das Engagement der Branche zeigt durchaus Wirkung: So belegten Tuberkulose und HIV in der Auflistung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2000 noch Rang sechs und sieben der zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Im Jahr 2016 fiel Tuberkulose auf Rang zehn, HIV erscheint nicht mehr in der Liste. Die Entwicklung kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Ländern mit niedrigem Einkommen diese Krankheiten immer noch zu den häufigsten Todesursachen zählen, wie die WHO-Erhebungen für das Jahr 2016 belegen.

Problematisch ist, dass nur fünf Unternehmen 63 Prozent der Forschungsprojekte entwickeln.

Die Liste der Krankheiten, für welche laut Access to Medicine dringend Medikamente entwickelt werden sollten, gehe aber weit über jene fünf Erkrankungen hinaus, die im Fokus der Pharmakonzerne stünden, mahnt Danny Edwards, der Forschungsverantwortliche des Index. Die Weltgesundheitsorganisation hat demnach insgesamt 45 Krankheiten identifiziert, die ebenfalls hohe Priorität für Forschung und Entwicklung haben sollten.

Problematisch ist aus der Perspektive der Index-Verantwortlichen des Weiteren, dass nur fünf Unternehmen 63 Prozent der Forschungsprojekte mit Priorität für Patienten in einkommensschwachen Ländern entwickeln: GSK, Johnson & Johnson, Merck, Novartis und Sanofi. «Die Tatsache, dass eine Handvoll Unternehmen den Grossteil hochpriorisierter Forschung und Entwicklung trägt, zeigt, wie fragil die Situation ist. Ein Rückzug von nur einem dieser Unternehmen hätte erhebliche Auswirkungen», sagt Jayasree K. Iyer, Geschäftsführerin der Access to Medicine Foundation. Diese Beobachtung betreffe auch die sehr frühe Forschung, also das Segment, in dem die Grundlagen für neuartige Medikamente geschaffen werden.

Fortschritte sieht Edwards bei der Preisgestaltung. Astra-Zeneca zum Beispiel initiierte ein aus Sicht der Access-to-Medicine-Experten vorbildliches Preismodell für ein Bluthochdruckmedikament in Brasilien, das Rücksicht auf die Finanzkraft der einzelnen Bevölkerungsschichten nimmt. Die Macher des Vergleichsindex verfolgen unter anderem den Ansatz, über gelungene Beispiele aufzuzeigen, wie die Versorgung für Bedürftige verbessert werden kann.

Mehr Transparenz

Positiv notieren sie ferner, dass die Unternehmen inzwischen vermehrt Einblicke gewähren, welche Patente sie in welchen Ländern halten: Haben dies 2016 nur vier der grössten 20 Unternehmen erlaubt, sind es inzwischen 17. Wenn Pharmaunternehmen deutlich machen, wo ihre Patente durchgesetzt werden, dann wissen die Beschaffer, ob sie die meist günstigeren Generika importieren können oder nicht.

Mit Roche und Novartis sind die zwei grossen Schweizer Konzerne im Index vertreten. Novartis verbesserte sich um einen Platz auf Rang zwei und Roche sogar um neun Ränge auf den zehnten Platz. Novartis hatte vor rund einem Jahr angekündigt, das eigene Access-Programm zu erweitern: Die bei Sandoz angesiedelte Einheit Novartis Social Business trägt seit 2018 die komplette Verantwortung für sieben Ländergesellschaften. In Uganda, Ruanda, Tansania, Malawi, Nepal, Laos und Kambodscha werden alle Geschäfte durch Novartis Social Business geführt, mit dem Ziel, neue Preismodelle zu entwickeln.

Der grosse Sprung von Roche ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Index seit dieser Ausgabe auch den Einsatz der Unternehmen im Bereich der Krebserkrankungen berücksichtigt, wo der medizinische Fokus von Roche liegt. (Tages-Anzeiger)