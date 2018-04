Schweizer Geschäftsreisende sind vorsichtiger

Beim Vorbeifahren ein Foto vom Londoner Geschäftshochhaus «Gherkin» schiessen oder nach der Arbeit die einmalige Aussicht von der Rooftop-Bar über Dubai auf dem Handy festhalten und sofort auf den sozialen Netzwerken teilen: Die Kameras klicken nicht nur bei Touristen, sondern auch in der Geschäftswelt unaufhörlich.

Zwei Drittel der Geschäftsreisenden posten während ihrer Reise Fotos auf Seiten wie Facebook oder Instagram. Dies belegt die aktuellste Studie der Lufthansa-Tochter Airplus. Dabei warnen Sicherheitsexperten vor dem allzu lockeren Umgang mit den Bildern während der Geschäftsreise. Die Bekanntgabe des aktuellen Standorts birgt Risiken, sowohl vor Ort als auch zu Hause.

Gaben früher überfüllte Briefkästen oder geschlossene Rollläden Hinweise auf ein leer stehendes Haus, präsentieren sich heute potenzielle Opfer von Einbrüchen gleich selbst im Internet. Kriminelle Banden haben reagiert und nutzen die sozialen Netzwerke zur Ausspähung und Vorbereitung von Taten. «Verraten Sie Ihre Abwesenheit nicht durch entsprechende Informationen in den neuen Medien, wie zum Beispiel Facebook», empfiehlt auch die Kantonspolizei Basel-Stadt der Bevölkerung.

Einfache Wirtschaftsspionage

Bei vielen Geschäftsreisenden haben Einbrecher ein grosses Zeitfenster. Die Daten von Airplus zeigen, dass die meisten Business-Trips zwar nur zwei bis drei Tage dauern, doch immerhin jeder dritte Reisende zwischen vier und sieben Tage unterwegs ist. In fünf Prozent erstreckt sich die Abwesenheit auf über zwei Wochen.

Häufig führen Geschäftsreisen ausserdem in Länder mit höherer Kriminalität. In gewissen Regionen Lateinamerikas oder Afrikas gehören einheimische und internationale Business-Traveller zu beliebten Zielen von Überfällen. Zwecks Erpressung schrecken kriminelle Organisation auch vor Entführungen nicht zurück. Sie sind besonders attraktiv: Hinter dem möglichen Opfer steht mit dem Unternehmen meist ein potenter Geldgeber, der wenig Interesse an Medienrummel hat. Ausserdem melden Unternehmen Blitzentführungen, wie sie beispielsweise in Mexiko häufig vorkommen, nur selten, um keine Nachahmer zu ermutigen. Ein angemessenes Verhalten im Internet kann zumindest die Risiken von Überfällen und Entführungen verringern. «Es gibt dokumentierte Fälle von Entführern, die ihre Opfer durch Social Media verfolgt haben», bestätigt Airplus.

Aus den Hinweisen über den Aufenthaltsort gewisser Mitarbeiter können auch Wettbewerber wichtige firmeninterne Informationen herausfiltern. «Aufgrund eines Fotos von einem Flughafen weiss die Konkurrenz, wohin man geht und mit wem man sich treffen könnte», sagt Andy Stehrenberger, der für die Schweiz zuständige Direktor von Airplus. Die Reisenden würden so unbewusst wichtige Daten preisgeben, gerade auch wenn es sich um mögliche Fusions- und Übernahmeaktivitäten handelt.

Der Trend zu «Insta-bragging», der unmittelbaren Veröffentlichung von eher prahlerischen als wertvollen Bildern, ist besonders stark in aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Gemäss der Umfrage teilen über 80 Prozent der indischen und chinesischen Business-Reisenden ihre Eindrücke auf Plattformen wie Instagram oder Facebook.

Äusserst zurückhaltend hingegen geben sich die Schweizer Geschäftsreisenden. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) gibt an, dass sie nie Fotos oder Standorthinweise poste. Damit belegt die Schweiz den zweiten Platz von insgesamt 24 Ländern. Nur in Grossbritannien halten sich die beruflich Reisenden noch mehr zurück.

Mehr Richtlinien

Im Fokus der Sicherheitsabteilungen der schweizerischen Unternehmen ist jenes Drittel der Befragten, das angibt, oft oder manchmal Bilder im Internet zu veröffentlichen. «In Zukunft wird es mehr Richtlinien für den Umgang mit Social Media für Geschäftsreisende geben», ist Stehrenberger überzeugt. Aus den Datensätzen von Airplus, das für 51 000 Firmenkunden weltweit Geschäftsreisen abwickelt und im vergangenen Jahr in der Schweiz rund eine Million Flug-, Bahn-, Mietwagen- und Hotelbuchungen tätigte, geht hervor, dass die meisten Europareisen nach Deutschland führen, gefolgt von Grossbritannien und Frankreich.

Nach Städten liegt London vor Düsseldorf, Wien und Berlin. «Vor allem Düsseldorf ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich wichtiger geworden für Schweizer Firmen», erklärte Stehrenberger. Grund dafür seien die zahlreichen Kongresse und Messen. Im Interkontinentalbereich sind die USA, China, Russland, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate die am meisten besuchten Länder. Im Städte-Ranking sind New York, Shanghai und neuerdings Dubai die Top Drei der beliebtesten Business-Travel-Destinationen. (Basler Zeitung)