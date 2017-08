Selbstbewusst in die Neuverhandlung

Wenn es nach der Ratingagentur Fitch geht, dann kann Mexiko beruhigt in die Neuverhandlung der Nordamerikanischen Freihandelszone in dieser Woche gehen. Die Gefahr, dass der südlichste Nafta-Partner als grosser Verlierer aus der Erneuerung des Abkommens hervorgehe, seien gering, schrieb Fitch Ratings in einer Analyse kurz vor Beginn der Verhandlungen morgen Mittwoch in Washington. Die Ergebnisse der Überarbeitung würden den Zugang der mexikanischen Produkte zum US-Markt vermutlich nicht ernsthaft unterbinden.

Dabei sah das noch vor Monaten ganz anders aus, als US-Präsident Donald Trump drohte, das fast ein Vierteljahrhundert alte Abkommen aufzukündigen. Für Mexiko wäre das der grösste anzunehmende Wirtschaftsunfall gewesen. Denn die Nafta ist die Lebensader von Mexikos Industrie, die sich während den Jahren des Abkommens zu einem globalen Wettbewerber entwickelt hat.

Mexiko ist der Hauptgewinner des Bündnisses, das die Volkswirtschaften Kanadas, der USA und Mexikos erfolgreich zu einem komplexen System von Produktionsketten verflochten hat. 80 Prozent seiner Exporte liefert Mexiko in die USA. Betrug der Wert der Ausfuhren dorthin 1994, als die Nafta in Kraft trat, rund 52 Milliarden Dollar, sind es heute knapp 300 Milliarden Dollar. Vergangenes Jahr lag der Handelsbilanzüberschuss Mexikos bei über 60 Milliarden Dollar.

Regeln nicht verändern

Fitch argumentiert, dass es inzwischen wenig wahrscheinlich sei, dass die USA in der Neuverhandlung auf Zölle und Quoten für mexikanische Produkte pochen würden oder die Ursprungsregeln für Industrieprodukte nachhaltig verändern wollten. Diese legen fest, welchen Anteil einer Ware ihre Herkunft in der Nafta-Region haben muss, damit sie von der Zollbefreiung profitieren kann. Bei Autos gilt zum Beispiel schon heute, dass 62,5 Prozent der Einzelteile aus den Mitgliedstaaten stammen müssen. Die Regeln weiter zu verschärfen, könnte bedeuten, dass weniger Pkw aus Mexiko in den USA verkauft werden dürfen, wenn Einzelteile zum Beispiel aus Europa oder Japan stammen.

Beide Punkte haben den Mexikanern Kopfschmerzen verursacht. Jedwede Beschränkung des Freihandels stelle für sein Land eine rote Linie dar, hat Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo immer wieder betont. An dem Punkt gebe es keinerlei Kompromissbereitschaft. «Mexiko wird weder Zölle noch Quoten akzeptieren, noch dass sie unsere Würde mit Füssen treten», betont der Minister, der die mexikanische Verhandlungsdelegation führt.

In Mexiko wird die Neuverhandlung der Nafta nicht nur als rein technische Angelegenheit gesehen, bei der ein in die Jahre gekommenes Vertragswerk an die Erfordernisse der globalen Ökonomie des 21. Jahrhunderts angepasst werden soll. Die Gespräche sind auch eine Frage des Nationalstolzes, nachdem US-Präsident Trump im Wahlkampf und noch zu Beginn seiner Amtszeit das Abkommen als das «schlechteste aller Zeiten» bezeichnet und den südlichen Nachbarn mehrfach beleidigt hatte.

Dabei sehen auch die Mexikaner dringenden Überholungsbedarf bei dem Abkommen. Schliesslich waren 1994 das Fax noch Hochtechnologie und das Internet nur Eingeweihten ein Begriff. Aber 2017 ist E-Commerce ein wichtiges Thema, das integriert werden solle. Zudem sehen die Mexikaner im Landwirtschaftskapitel Nachbesserungsbedarf. Schliesslich gelangen fast ungehindert subventionierte Landwirtschaftserzeugnisse aus den USA ins Land und haben in den vergangenen Jahren die Existenz Zehntausender Kleinbauern ruiniert.

Mexiko möchte zudem gerne den Energiesektor einbinden, was vor 23 Jahren noch nicht möglich war, da dies die mexikanische Verfassung verbot. «Es ist richtig, dass der Freihandelsvertrag modernisiert und zukunftsfest gemacht wird», sagt Guajardo. Wichtig sei dabei auch, den Kritikern in den USA zu zeigen, dass die Nafta nicht im Zentrum allen Übels stehe, sagt der Minister.

Tiefe Löhne

Gesprächsbereit ist Mexiko darüber hinaus beim Thema Löhne. Die Stundenlöhne liegen hier je nach Sektor vier bis sechs Mal niedriger als in den Vereinigten Staaten. Das stört Trump, und er stösst damit auch bei mexikanischen Gewerkschaften auf offene Ohren. Mexiko liegt mit seinen Löhnen auf dem letzten Platz der 35 Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Im Schnitt verdient ein Arbeiter pro Tag 14,63 Dollar (12,37 Euro). Infolgedessen hat sich nach einer Erhebung des «Center for Economic and Policy Research» in Washington die Armutsrate in Mexiko zwischen 1994 und 2012 kaum verändert. Auch die Reallöhne stiegen praktisch nicht.

Auch Deutsche betroffen

Wenn Mexiko am Nafta-Tropf hängt, dann tun das auch die vielen deutschen Unternehmen: zum Beispiel die Automobilindustrie, die wie Volkswagen oder Audi und künftig auch BMW von Mexiko aus schwerpunktmässig den US-Markt beliefern. Dabei sind natürlich auch die niedrigen Löhne ein wichtiges Kriterium.

Aber die deutschen Unternehmen sehen im Moment wenig Grund für Besorgnis. Bisher hat noch keine Firma eine versprochene Investition abgesagt. «Manche legen ihr Engagement vielleicht einen Tick kleiner an als geplant und greifen bei den Fertigungskapazitäten nicht gleich nach den Sternen», sagt Johannes Hauser, Geschäftsführer der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer Camexa. (Basler Zeitung)