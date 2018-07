Sergio Marchionne ist tot. Das teilte Fiat Chrysler am Mittwoch mit. Der 66-Jährige musste die Führung des italienisch-amerikanischen Autobauers Ende letzte Woche aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Nach einer Schulteroperation sei es zu unerwarteten Komplikationen gekommen, die sich in den vergangenen Stunden erheblich verschlechtert hätten, hatte Fiat Chrysler am Samstag mitgeteilt. Der 66-Jährige könne seine Arbeit als Präsident und Vorstandschef der Tochter Ferrari nicht wieder aufnehmen, hiess es.

Gemäss gut unterrichteten Quellen hatte Marchionne einen Weichteil-Tumor in der Schulteregion. Wegen dieses bösartigen Tumors, in der Fachsprache Sarkom genannt, habe sich Marchionne bereits vor Monaten operieren lassen müssen. Über die genaue Todesursache ist nichts bekannt.

Marchionne lag als Patient im Universitätsspital Zürich. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Dutzende Journalisten – vorab aus Italien – weilten aber seit dem Wochenende vor dem Universitätsspital.

Seine Karriere in Bildern

Marchionne galt als Visionär, aber auch als harter Verhandlungspartner für Gewerkschaften und in der Formel 1. Mit markigen Sprüchen machte er sich weltweit einen Namen. Sein Tod wird von vielen Menschen in Italien als das Ende einer Ära gesehe (nlu/ta/sda)