So viele ausländische Fachkräfte wie vor der MEI

Ob Informatiker aus Indien oder Chemikerin aus Chile: Firmen können Fachkräfte von ausserhalb Europas nur beschränkt in die Schweiz holen, da deren Höchstzahl mit Kontingenten fixiert ist. Vor allem aus Basel-Stadt, Genf und Zürich war in den vergangenen Jahren zu hören, dass Firmen aus diesem Grund nicht so viele Spezialisten engagieren, wie sie brauchen. Inzwischen hat sich der Wind aber gedreht. Kurz vor Jahresende sind in den Wirtschaftszentren noch Kontingente übrig.

Die Drittstaatenkontingente sind ein Politikum. Nach der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative im Februar 2014 senkte sie der Bundesrat schweizweit von 8500 auf 6500 Spezialisten, was in Wirtschaftskreisen für grossen Unmut sorgte. In Basel klagte die Pharma, dass sie nicht mehr genügend Forscher aus Drittstaaten rekrutieren könne. Roche-Chef Severin Schwan mahnte, dass es nicht gelingen würde, alle geplanten Projekte in der Schweiz zu realisieren. Auch Google Schweiz, dessen 2500 Angestellte aus 85 Ländern jeweils einen grossen Teil der raren Zürcher Kontingente beanspruchen, beschwerte sich über die rigide Vergabepraxis. Vehement forderten Kantone und Konzerne beim Bund eine Aufstockung der Kontingente. Der Bundesrat erhörte die Hilferufe. Schrittweise hob er die Kontingente wieder an. 8000 hat er 2018 vergeben. Eine Menge, die manchem betroffenem Konzern reicht: Eine Roche-Sprecherin bestätigt, dass der Konzern 2018 alle beantragten Bewilligungen für Personen aus Drittstaaten erhielt. Bei Novartis heisst es: «Alle berechtigten Anträge wurden genehmigt.» Google Schweiz nahm dazu keine Stellung.

In Basel-Stadt sind aktuell noch 30 Kontingente aus der Bundesreserve zu vergeben. «Im Vergleich zu den vergangenen Jahren präsentiert sich die Situation wesentlich entspannter», heisst es beim zuständigen Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Ähnliches ist aus dem Kanton Genf zu hören, wo noch eine Handvoll Kontingente zu vergeben sind. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass diese nach wie vor sehr restriktiv und nur an hoch spezialisierte Fachkräfte vergeben würden. Beim Volkswirtschaftsdepartement Zürich heisst es: «Aus den Bundesreserven konnten wir mehrere Tranchen beim Staatssekretariat für Migration bestellen. Wir gehen davon aus, dass der Bedarf für 2018 damit gedeckt ist. Gegenüber den Vorjahren hat sich die Situation entspannt.»

Mehr Kontingente für nächstes Jahr

Doch wie konnte sich die Lage so schnell aufhellen? Eine mögliche Erklärung dafür ist eine gesunkene Nachfrage der Firmen nach Fachkräften. Für die Schweizer Wirtschaft wäre dies ein alarmierendes Signal. Von jener These hält Alessandro Bee, Ökonom bei der UBS, wenig: «Die Industriebeschäftigung wächst in der Schweiz so gut wie zuletzt vor zehn Jahren», sagt er und fügt an, dass sich die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem niedrigen Niveau befinde. Ein weiterer Punkt, der gegen diese These spricht, ist laut Bee das Wachstum der Nettozuwanderung. Diese zog jüngst wieder leicht an, nachdem sie über Jahre rückläufig gewesen war.

Damit scheint am plausibelsten, dass die aktuell vorhandene Anzahl Kontingente ausreicht, um die Grundnachfrage nach Fachkräften aus Drittstaaten zu decken. Sind die Zeiten, als Firmenchefs damit drohten, Projekte ins Ausland zu verschieben, also vorbei? Wohl kaum. Denn obwohl sich die Situation gebessert hat, sind die Rufe nach höheren Kontingenten noch nicht verhallt: «Der Bedarf der Wirtschaft nach Fachkräften aus Drittstaaten ist nach wie vor gross. Eine weitere Erhöhung wäre sicher wünschenswert, letztlich ist das aber ein politischer Entscheid in einem Bereich, der sensibel ist und ausgewogen diskutiert werden muss», sagt die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh.

Fürs nächste Jahr hat der Bundesrat die Kontingente nochmals erhöht. Bis zu 8500 Personen von ausserhalb Europas dürfen dann in der Schweiz arbeiten. Das entspricht dem Stand vor der Masseneinwanderungsinitiative. (Redaktion Tamedia)