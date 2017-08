Straumann legt einen Zahn zu

Straumann nimmt ein neues Geschäftsfeld ins Visier. Der Zahnimplantathersteller gab gestern bei der Präsentation seiner Halbjahreszahlen bekannt, in die Kieferorthopädie einzusteigen. Dazu übernimmt Straumann die amerikanische Firma ClearCorrect. Das Unternehmen mit 200 Angestellten stellt sogenannte Aligner her. Das sind transparente, herausnehmbare Zahnschienen, die zur Korrektur von Fehlstellungen eingesetzt werden. Aligner sind eine Alternative zu konventionellen Spangen und Schienen.

Straumann muss für ClearCorrect 150 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Die neu erworbene Firma erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 32 Millionen Dollar. ClearCorrect ist vor allem in Nordamerika, Australien und Grossbritannien tätig. Zudem beteiligt sich Straumann mit 38 Prozent am spanischen Start-up Geniova, das ebenfalls Aligner herstellt. Straumann erhält das Recht, Geniova-Produkte exklusiv zu vertreiben.

Aligner passen ins Portfolio

Konzernchef Marco Gadola begründete den Schritt damit, dass das Ziel, sich als Anbieter von Gesamtlösungen für Zahnersatz zu etablieren, weitgehend erreicht sei. Die ästhetische Zahnmedizin soll Straumann nun zusätzliche Wachstumsfelder öffnen.

Das Geschäft mit Aligner passt laut Gadola gut ins Portfolio. Denn 30 bis 40 Prozent jener Patienten, denen ein Zahnimplantat eingesetzt werde, benötigten vor diesem Eingriff eine Korrektur der Zahnstellung – beispielsweise mit einem Aligner. Straumann bietet künftig die gesamte Behandlungskette aus einem Guss. Die Aussichten im neuen Geschäftsfeld sind für Straumann verlockend. Der Markt für Aligner verzeichne zweistellige Wachstumsraten, während jener mit konventionellen Zahnspangen und -schienen lediglich in tiefen einstelligen Raten zulege, führte Gadola aus. Zudem würden im Segment der Aligner höhere Margen erzielt.

Ausserdem seien grosse Teile der Bevölkerung von Zahnfehlstellungen betroffen. Schätzungsweise drei Viertel aller Jugendlichen und Erwachsenen haben Zahnstellungen, die eine kieferorthopädische Behandlung erfordern.

Gute Chancen auf Wachstum

Gadola räumt allerdings ein, dass nicht alle Behandlungen notwendig seien: Ein zunehmendes Bewusstsein, bessere Verfügbarkeit und die wachsende Bedeutung der Zahnästhetik seien die wichtigsten Wachstumstreiber. Der Markt für Aligner wird auf 1,5 Milliarden Franken geschätzt und weist ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf.

Von rund drei Millionen kieferorthopädischen Behandlungen in Nordamerika seien im vergangenen Jahr bei rund einem Viertel Aligner eingesetzt worden. In anderen Ländern, in denen der Markt noch im Aufbau ist, ist die Marktdurchdringung geringer. Straumann malt sich gute Chancen aus, um dort zu wachsen, da der in Basel ansässige Konzern auf eine globale Organisation zurückgreifen kann.

Starkes Halbjahr

Straumann sucht auch in weiteren Bereichen neue Wege. Etwa in der Zahntechnik, in der immer mehr digitale Technologien zum Einsatz kommen. Zahnärzte setzen heute häufiger auf computergeführte Chirurgie, Intraoral-Scannen und 3D-Druck-Technologien. Um die Entwicklung zu beschleunigen, stockt Straumann die Beteiligung am kanadischen Unternehmen Dental Wings für rund 38 Millionen Schweizer Franken von 55 auf 100 Prozent auf und übernimmt das Unternehmen vollständig. Die Firma befindet sich in Privatbesitz, ist profitabel und erzielte 2016 mit seinen über 160 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 21 Millionen Schweizer Franken.

Die Transaktionen mit Dental Wings, ClearCorrect und Geniova sollen bis Ende Jahr abgeschlossen werden. Bezahlen will sie Straumann mit Barmitteln und eigenen Aktien. Zufrieden zeigte sich Straumann-Chef Gadola gestern auch mit dem Geschäftsverlauf im zurückliegenden Halbjahr. Straumann hat im ersten Halbjahr 2017 sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert (siehe Tabelle). Dabei erzielten alle Geschäftsbereiche zweistellige Zuwächse, wie es im Semesterbericht heisst. Den grössten Anteil hatte das Implantatgeschäft, in dem Straumann seine weltweit führende Stellung ausbauen konnte.

Für das laufende Jahr erwartet Marco Gadola, dass der globale Zahnimplantatmarkt rund drei bis vier Prozent wachsen wird, und ist zuversichtlich, dass Straumann mit einem organischen Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich den Markt weiterhin übertreffen kann.

An der Börse wurden die Nachrichten aus Basel gefeiert. Zum Handelsschluss notierten die Straumann-Aktien fast elf Prozent höher als am Vortag. Sie knackten erstmals die 600-Franken-Marke und erreichten zum Handelsschluss mit 610 Franken einen neuen Höchststand. Dies in einem negativen Umfeld.

Seit Anfang Jahr sind die Straumann-Aktien um 50 Prozent gestiegen. (Basler Zeitung)