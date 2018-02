US-Steuerreform: Wer gewinnt, wer verliert?

Die Steuerreform in den USA wirkt sich auf die ganze Wirtschaftswelt aus. Und auf hiesige Unternehmen ganz besonders: Die Schweiz ist der sechstgrösste Investor in den Vereinigten Staaten und der fünftgrösste ausländische Steuerzahler. Inwieweit profitieren Schweizer Gesellschaften mit Präsenz in den USA von einer niedrigeren Steuerlast? Wer gewinnt, wer verliert?

Die Gesetzesänderung namens US Tax Cuts and Jobs Act gilt per Anfang 2018. Für Unternehmen werden relevante steuerliche Parameter neu definiert: der Steuersatz, die Bemessungsgrundlage und die Behandlung konzerninterner Transaktionen. Das mit Abstand wichtigste Element ist die Senkung des Gewinnsteuersatzes von 35 auf 21 Prozent auf Bundesebene. Dadurch machen die USA im internationalen Vergleich einen grossen Sprung nach vorn (siehe Grafik «Unternehmenssteuern»).

Unmittelbare «Verlierer» der bedeutendsten Steuerreform in den USA seit drei Jahrzehnten sind einfach auszumachen: Unternehmen mit Steuerguthaben auf Verlustvorträgen. Durch die Reduktion des Steuersatzes sind die Guthaben weniger wert. Die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse haben in den Büchern 2,9 beziehungsweise 2,3 Milliarden Franken abgeschrieben. Ein kleines Opfer muss auch das Elektrotechnikunternehmen Elma bringen, mit einem Abschreiber von 1 Million Franken (was den Gewinn 2017 ein Viertel schmälert).

Unternehmenssteuern Grafik vergrössern

Auf der Gewinnerseite hat sich bislang einzig Landis+Gyr mit konkreten Zahlen hervorgewagt. Die latente Steuerschuld in den USA werde sich 22 Millionen US-Dollar verringern. Hingegen steigt der freie Cashflow, ganz konkret, ab dem Geschäftsjahr 2018/19 um 15 bis 20 Millionen US-Dollar pro Jahr. Der US-Broker Morgan Stanley schätzt, dass der Gewinn je Aktie des Strom- und Gaszähleranbieters 2,6 bis 9 Prozent zunimmt.

Unglaublich komplexe Reform

Dass sich Unternehmen bisher, wenn überhaupt, nur unscharf über die Folgen der US-Steuerreform geäussert haben, hat seinen Grund. Dank den ab 2018 niedrigeren Steuersätzen sind theoretisch deutlich weniger Abgaben auf dem Vorsteuergewinn zu entrichten. Gesellschaften mit hohem US-Anteil profitieren (siehe Tabelle). Doch Sven Bucher, Chefanalyst der Zürcher Kantonalbank, schränkt ein: «Es ist unklar, wie gross der Nettoeffekt wirklich sein wird, da grosszügige Abzüge und Sonderdeals wegfallen.»

Das zeigt auch Logitech: Der Hersteller von Computer- und Gaming-Zubehör hat vergangene Woche wegen der US-Steuerreform für das Schlussquartal 2017 einen einmaligen negativen Steuereffekt von 16 Milllionen US-Dollar ausgewiesen, nicht etwa einen positiven Effekt. So wundert es nicht, dass Morgan Stanley Research den Mehrgewinn je Aktie für europäische Unternehmen per saldo auf bloss 1 bis 2 Prozent schätzt.

US-Umsatzanteil von Schweizer Unternehmen Grafik vergrössern

Gemäss Martin Naville, Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, ist die Reform für hiesige Unternehmen zum grössten Teil vorteilhaft. Doch teilweise sei sie «unglaublich komplex». In der Tat wurde die neue Gesetzgebung in sehr kurzer Zeit durch das Parlament gepeitscht. Peter Uebelhart, Leiter Steuern von KPMG, scheint seine Kollegen in den USA fast schon zu bedauern: «Sie stehen nun vor der riesigen Herausforderung, sich durch zahlreiche neue Bestimmungen durchzuarbeiten, die nicht ohne weiteres verständlich und daher interpretationsbedürftig sind.»

Mehr Kleingedrucktes

Am stärksten betroffen von der Steuerreform sind auf den ersten Blick die Branchen Pharma, Banken und Versicherungen (siehe Grafik «Umsatzanteil europäischer Konzerne»). Derzeit geben die Unternehmen erst vage Auskunft. Zurich Insurance etwa, die grob gesagt etwa die Hälfte der Einnahmen und des Gewinns in Nordamerika erzielt, erwartet «keinen wesentlichen Effekt» auf die Profitabilität und die Kapitalposition.

Roche (Umsatzanteil USA: 42 Prozent) will erst an der Bilanzpräsentation am 1. Februar Auskunft geben. J. P. Morgan geht von einem günstigen Effekt von 3 Prozent auf den Gewinn je Aktie aus. Novartis-Finanzchef Harry Kirsch sagte an der Zahlenpräsentation vergangene Woche, er rechne mit einem leicht positiven Effekt; in welchem Ausmass, sei noch nicht klar, da Einzelheiten und Interpretationen mit der Steuerbehörde erst abzuklären seien.

Umsatzanteil europäischer Konzerne Grafik vergrössern

Nicht nur die Komplexität bewirkt, dass die Gewinner nicht offensichtlich sind. In der Steuerreform sind auch Elemente enthalten, die Abzüge erschweren oder gar neue Abgaben darstellen. So werden US-Töchter weniger Zinsabzüge auf konzerninterne Darlehen vornehmen können. Als Konsequenz dürften Schweizer Konzerne die Finanzierung anpassen. Das könnte gemäss KPMG-Steuerexperte Uebelhart zur Folge haben, dass ein höherer Gewinn zu versteuern ist als bis anhin.

Eine weitere Änderung betrifft die Abzugsfähigkeit von Zahlungen ins Ausland für Lizenzen und für Dienstleistungen. Sie können nicht mehr in vollem Umfang abgezogen werden. Es gibt eine Ersatzberechnung in Form einer Mindeststeuer von 10 Prozent. Den Gedanken dahinter erklärt Uebelhart so: «Die neue Mindeststeuer soll verhindern, dass die Gewinnsteuerbasis in den USA ausgehöhlt wird.» Die Base Erosion Anti-Abuse Tax (BEAT) trifft die Finanzbranche heftiger als die produzierende Industrie. Eine weitere Neuigkeit ist, dass ausländische Töchter von US-Zwischenholdinggesellschaften auf einbehaltenen Gewinnen allenfalls eine einmalige Steuer leisten müssen.

Gewiss ist: Schweizer Konzerne müssen nun ihre Steuerstruktur überprüfen und überlegen, welche Anpassungen sie vornehmen sollten. «Nur schonungsloses Rechnen hilft», betont Uebelhart. Es gelte die alte Steuerberater-Binsenwahrheit: Steuerbelastung gleich Steuersatz mal Bemessungsgrundlage. Zwar werde der Steuersatz in den USA gesenkt, doch was die Bemessungsgrundlage betreffe, gebe es mehr Kleingedrucktes als früher.

Schub für Wirtschaft

Ein möglicher Vorteil der neuen Reform wird aber vielleicht noch unterschätzt. Martin Naville ist sich sicher: «Die Steuerreform und die Deregulierungsvorhaben der Regierung werden die US-Wirtschaft ankurbeln.» Credit Suisse etwa glaubt, dass ihre Investmentbank in den Vereinigten Staaten von einer florierenden Wirtschaft profitieren wird.

Nach der jüngsten Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) werden die Wachstumsaussichten für die USA, Deutschland und die Weltwirtschaft verbessert. Die Erwartungen für die USA wurden für dieses Jahr 0,4 Punkte auf 2,7 Prozent nach oben geschraubt und für nächstes Jahr 0,6 Punkte auf 2,5 Prozent. Für Deutschland, den wichtigsten Handelspartner der Schweiz, hob der IWF die Prognose je einen halben Punkt auf 2,3 bzw. 2 Prozent an. Fazit: Welche Schweizer Unternehmen von der US-Steuerreform wirklich profitieren, bleibt offen. Wer mit Sicherheit gewinnt, sind die Steuerberater in den USA.

(Finanz und Wirtschaft)