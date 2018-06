Versagerrat bei Raiffeisen

Eigentlich müsste sich die Bankenaufsicht Finma selbst geisseln: Ihre Medienmitteilung über «schwerwiegende Mängel bei Corporate Governance» bei Raiffeisen stellt den Verwaltungsräten ein Armutszeugnis aus. In der St. Galler Zentrale der 255 unabhängigen Raiffeisenbanken wurden das Aufsichtsrecht und die Grundsätze der Unternehmensführung schwer verletzt. Mit 1500 Wörtern schildert die Finma in ihrer Medienmitteilung, welches Unvermögen die Verwaltungsräte an den Tag legten, als es darum ging, den charismatischen Machtmenschen Pierin Vincenz als damaligen CEO zwar walten zu lassen, aber kontrolliert und innerhalb von Strukturen, die seine Allmacht eingeschränkt hätten. Über Jahre hinweg von der Finma geduldet.

Ähnlich wie bei der Swissair waren die Verwaltungsräte von Raiffeisen offensichtlich nicht in der Lage, die Tragweite und die Struktur der über 100 Beteiligungen zu erkennen, die die Bank in der Ära Vincenz einging. Als ein Beispiel unter vielen führt die Finma die Beteiligung an der Finanzfirma Investnet auf.

Der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an Vincenz wurde unter «Varia» kurz mündlich abgehandelt, auf einen schriftlichen Kaufvertrag wurde verzichtet, der Kaufpreis nicht abgeklärt und obendrauf wurde noch ein Blankokredit an Vincenz zwecks Finanzierung vergeben, zu Freundschaftskonditionen. In diversen Fällen war es dem Verwaltungsrat offenbar nicht klar, dass die Raiffeisen gleichzeitig Aktionärin, Geschäftspartnerin und Kreditgeberin war. Auch die exorbitante Höhe eines Beraterhonorars (54 000 Franken im Monat, plus Bürokosten), das Vincenz seinem Compagnon Beat Stocker zukommen liess, wurde abgenickt.

Nie Anlass zur Beanstandung

Im Gegensatz zur Swissair war Vincenz aber wesentlich dafür verantwortlich, dass sich Raiffeisen unter seiner Ägide von einer betulichen Bauernbank in das drittgrösste Finanzhaus der Schweiz verwandelte, vor allen Kantonalbanken und nur noch hinter den beiden Grossbanken UBS und CS. Im Hypothekarmarkt ist Raiffeisen inzwischen die unbestrittene Nummer eins.

Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, sei dahingestellt. Dass ein Verwaltungsrat Mühe hat, den Menschen hinter dieser Erfolgsstory zu kontrollieren oder seine Entscheidungen gar zu hinterfragen, ist bis zu einem gewissen Punkt verständlich. Aber spätestens seit der Finanzkrise eins, die Raiffeisen nebenbei unbeschadet überstand, ist allgemein akzeptiert, dass es Corporate Governance, also eine streng reglementierte Unternehmensführung, braucht, Checks and Balances statt unkontrolliertem Wirken des CEO. Und dafür zuständig ist der Verwaltungsrat.

Zuständig ist allerdings auch die Bankenaufsicht, die sich erst 2016, nach dem Rücktritt von Vincenz, dazu aufraffte, ein «Enforcement» also ein Verfahren, in die Wege zu leiten. In all den Jahren vorher waren die Strukturen von Raiffeisen, das Handeln des Verwaltungsrats und von Vincenz nie Anlass für Beanstandungen. Die Finma wiederholt also das gleiche Spielchen, das sie schon im Steuerstreit mit den USA spielte. Sie sanktionierte im Nachhinein Banken oder Bankenlenker für Geschäfte, die sie selbst zuvor als unbedenklich durchgewunken hatte.

Genossenschaftsmodell nicht mehr zeitgemäss

Mit diesem Bericht entsteht also nicht nur für Raiffeisen ein gewaltiger Reputationsschaden, sondern auch für die Finma selbst. Wieso auch sie vorher versagte, thematisiert die Staatsbehörde selbstverständlich nicht. Nicht nur die Finma empfiehlt Raiffeisen, die Umwandlung der Zentrale Raiffeisen Schweiz in eine Aktiengesellschaft zu prüfen. Das Genossenschaftsmodell mit der am Wochenende stattfindenden Delegiertenversammlung als oberstes Organ sei nicht mehr zeitgemäss und auch nicht der Grösse der Bank entsprechend.

Eine fragwürdige Anregung. Denn beispielsweise bei der UBS verhinderte die Rechtsform AG weder, dass die Bank in der Finanzkrise ohne Staatshilfe untergegangen wäre, noch das Fehlverhalten im Steuerstreit, noch die exorbitanten Gehälter, die dort von der Führungscrew bis heute eingestrichen werden.

Mit ein Grund für die Geldgier von Vincenz war wohl, dass er als Chef der immerhin drittgrössten Bank der Schweiz im Vergleich zu seinen Kollegen bei UBS und CS wahrlich Peanuts verdiente. Und erst noch viel erfolgreicher als die Millionenboni-Manager der Grossbanken war. Eine Finma-Untersuchung gegen ihn wurde im Dezember 2017 eingestellt, da sich Vincenz verpflichtete, nicht mehr in der Finanzbranche zu arbeiten.

Kritik an höherem Honorar

Damit gerät bei der anstehenden Delegiertenversammlung (DV) der Verwaltungsrat ins Zentrum, der langjährige Stellvertreter von Vincenz und jetzige CEO, Patrik Gisel, kann sich hingegen zurücklehnen, er wird im Finma-Bericht weder erwähnt noch kritisiert. Als Brandbeschleuniger für eine kontroverse Diskussion wirkt die unlängst beschlossene Heraufsetzung der Verwaltungsratshonorare um 40 Prozent. Das sei durch den Mehraufwand gerechtfertigt, der durch die neue Position von Raiffeisen als einer systemrelevanten Bank («too big to fail») entstanden sei, rechtfertigte das der aktuelle Verwaltungsratspräsident Pascal Gantenbein.

Das stösst manchem Delegierten sehr unangenehm auf. Allerdings hat die DV nicht das Recht, über die Saläre der Verwaltungsräte zu bestimmen. Auch das wird die Stimmung sicherlich steigern. Und erst heute, einen Tag vor der DV, wird entschieden, ob die Decharge von VR und Geschäftsleitung, also die Entlastung von Haftung für die Ära Vincenz, traktandiert wird oder nicht. Daran wird man messen können, wie sicher im Sattel sich der aktuelle Verwaltungsrat fühlt. (Basler Zeitung)