Versicherer Baloise tritt auf der Stelle

Bei der Baloise stagniert das Geschäftsvolumen: Der Basler Versicherungskonzern nahm von Januar bis September Prämien von 7,22 Milliarden Franken ein. Das ist leicht weniger als in der entsprechenden Vorjahresperiode (–0,2 Prozent), wie das Unternehmen gestern mitteilte.

Als Grund für den Prämienrückgang werden zwei Entwicklungen bei den Lebensversicherungen genannt. Zum einen der Verkauf eines geschlossenen Bestands von Lebensversicherungen in Deutschland, was dort für einen Rückgang in diesem Segment um gut einen Fünftel sorgte. Und zum anderen sei man bei der Vergabe vorsichtig gewesen, heisst es in der Mitteilung.

Dass das Geschäft mit Lebensversicherungen zurückgefahren wird, ist ein branchenweites Phänomen. Schliesslich basiert das Geschäftsmodell auf langfristig gewährten Zinsen – und die sind in der Tiefzinsumgebung kaum noch zu erwirtschaften. Das macht Lebensversicherungen sowohl für Kunden als auch Versicherungen uninteressant.

Leichter Rückgang

Die Entwicklung zeigt sich in den Zahlen der Baloise: Das Prämienvolumen im Lebengeschäft liegt mit 2,9 Milliarden Franken rund 1,5 Prozent tiefer als in der Vorjahresperiode. Für die weitere Entwicklung gibt man sich zuversichtlich: «Das Lebengeschäft ist auf dem besten Weg, begünstigt durch eine etwas weniger angespannte Zinssituation, einen soliden Ergebnisbeitrag zu leisten», heisst es. Eine weitere Form der Lebensversicherungen sind die sogenannten Prämien mit Anlagecharakter. Bei diesen wird das Sparkapital des Versicherungsnehmers auf dessen Rechnung und Risiko angelegt. Die Versicherung muss daher selbst keine Zinsgarantie abgeben. Das ist angesichts Null- und Negativzinsen für die Versicherer ein interessantes Anlagemodell.

Bei diesen Prämien mit Anlagecharakter gab es aufgrund von saisonalen Schwankungen ebenfalls einen Rückgang um 1,2 Prozent auf 1,6 Milliarden Franken. In Luxemburg, wo die Baloise ihr internationales Lebengeschäft betreibt, wuchsen die Einnahmen aus Prämien deutlich. Hingegen gab es einen Einbruch in Belgien. Auch in der Schweiz schrumpften die Prämien mit Anlagecharakter.

Gutes Ergebnis erwartet

Im Nichtlebengeschäft, dem zweitwichtigsten Standbein des Konzerns, stiegen die Prämieneinnahmen in den ersten neun Monaten um 1,9 Prozent auf 2,7 Milliarden Franken. Erfreulich sei das Wachstum der Baloise in Belgien und Deutschland, wo allerdings Unwetterschäden im Sommer und im Herbst dem Versicherungskonzern zu schaffen machten. In der Schweiz kann im Nichtlebengeschäft ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken verzeichnet werden.

In puncto Profitabilität des Nichtlebengeschäfts erwartet die Baloise für 2017 ein gutes Ergebnis mit einem Schaden-Kosten-Satz zwischen 90 und 95 Prozent. Unter einem Wert von 100 Prozent ist das Geschäft versicherungstechnisch profitabel.

Gewinnzahlen gab die Baloise für die ersten neun Monate keine bekannt. (Basler Zeitung)