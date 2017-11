Wenn der Postbote gar nicht klingelt

Wenn der Paketdienst ein Paket liefert und der Empfänger nicht zu Hause ist, führt das auf beiden Seiten zu erheblichem (bürokratischen wie logistischen) Mehraufwand. Der Paketbote muss die Sendung bei einem Nachbarn oder einer Packstation hinterlegen, wo der Adressat sie abholen muss. Hinzu kommt, dass das blosse Abstellen der Lieferware häufig zu Diebstählen führt.

Der Versandhändler Amazon hat in den USA einen Dienst gestartet, der es Paketboten erlaubt, Päckchen direkt im Hauseingang abzulegen. Amazon Key, wie das System heisst, besteht aus einem digitalen Türschluss sowie einer Wlan-Kamera.

Zunächst bringt der Amazon-Kunde das Zahlenschloss an seiner Haustür sowie die Cloud-Cam in seiner Wohnung an (die Kosten für eine professionelle Installation durch einen Handwerker übernimmt Amazon). Kurz bevor der Bote an der Haustür steht, erhält der Empfänger auf seinem Handy eine Nachricht («Arriving Now»), die ihn über die Ankunft des Paketdienstes informiert.

Der Fahrer klopft oder klingelt zunächst an der Tür, für den Fall, dass doch jemand zu Hause ist. Über einen verschlüsselten Authentifizierungsprozess überprüft Amazon, ob der richtige Fahrer an der richtigen Adresse ist. Ist die Verifizierung erfolgreich, sperrt Amazon ferngesteuert die Türe auf und gewährt dem Lieferanten Einlass. Der Bote stellt das Paket im Eingangsbereich ab und sperrt das Türsystem wieder ab.

Der Paket-Drop-off wird per Videokamera dokumentiert. Der Kunde kann sich live in Echtzeit in die Cloud-Cam einschalten oder nach der Sendungslieferung einen Clip anschauen – als Sicherheit, dass der Bote keine Gegenstände entwendet. Das Türsystem ist bislang nur Amazon-Prime-Kunden vorbehalten und startet am 8. November in 37 US-Städten.

Lieferung ins Kühlfach

Intelligente Türsysteme sind in den USA auf dem Vormarsch. Die US-Handelskette Walmart testet im Silicon Valley in Kooperation mit August Home, einem Hersteller für vernetzte Türschlösser, eine Direkt-Zustellung nach Hause, bei der künftig auch Waren in der Garage oder im Kühlschrank der Kunden deponiert werden sollen.

Den Zustelldienst übernimmt das Start-up Deliv, ein Spezialist für Same-Day-Delivery (Lieferung noch am selben Tag), dessen Kuriere über einen einmaligen Zugangscode Eintritt in die Wohnung erhalten und die Ware dort abstellen können (bei Amazon Key erhalten die Zusteller keinen Code).

Für den Kunden mag dieser nicht ganz billige Dienst (Amazon Key kostet 250 Dollar) mehr Convenience bringen. Doch der Service hat seinen Preis: Man bezahlt, wie bei so vielen Geschäftsmodellen im Technologiesektor, Komfort mit seinen Daten – und mithin mit seiner Privatsphäre. Daten- und Verbraucherschützer schlagen daher Alarm.

Amazon wolle in unser Zuhause spähen und unsere Privatsphäre ausleuchten, lautet die Kritik. Dabei ist der Online-Händler längst in die vier Wände seiner Kunden eingedrungen. In über zehn Prozent der US-Haushalte stehen mittlerweile der Netzwerklautsprecher Amazon Echo oder andere auf der Sprachsoftware Alexa basierende Geräte. Amazon Echo zeichnet Sätze beziehungsweise Bruchteile von Sätzen auf und leitet diese an einen Cloud-Dienst weiter, wo sie von Algorithmen ausgewertet werden. Der vernetzte Lautsprecher hört laufend mit.

Dem Smarthome entgeht nichts

Die Geräte haben nicht nur Ohren, sondern auch Augen. Amazon hat vor ein paar Monaten die Smart-Home-Kamera Echo Look vorgestellt, die den Spiegel ersetzen und als Stilberaterin fungieren soll. Über die vernetzte Kamera kann der Kunde per Sprachbefehl («Alexa, mach ein Foto von mir») Fotos zweier verschiedener Outfits machen, die über die die sogenannte Style-Check-Funktion von einem Algorithmus bewertet werden.

Das klingt kommod, birgt aber auch Risiken. Die Soziologin Zeynep Tufekci befürchtet, dass Amazon noch viel mehr aus den Ganzkörperfotos seiner Kunden ablesen kann, etwa ob sie schwanger, übergewichtig oder depressiv sind. Die Frage ist: Was sieht die Kamera alles?

Auch der Staubsaugroboter Roomba, der neben Staub auch jede Menge Daten einsammelt, indem er die eigenen vier Wände mit Kameras und Sensoren vermisst, ist seit März mit Alexa kompatibel – was Spekulationen ins Kraut schiessen liess, dass Amazon auf die Raumdaten zugreifen könnte. Ist das Zimmer gefüllt, könnte man Werbung für Raumdekorationen aufspielen. Ist der Raum leer, wären Anzeigen für Möbel oder Haushaltswaren von Interesse.

Amazon will seine Sprachsteuerung zur Schaltzentrale im Smarthome machen – und stattet das Zuhause mit immer mehr Kameras und Mikrofonen aus. Das schafft ein Einfallstor für Überwachung und Cyberkriminalität. Der IT-Sicherheitsexperte Jmaxxz demonstrierte im vergangenen Jahr, wie man mit einem technischen Kniff das Passwort einer August Smart Lock hacken und sich kinderleicht Zugang zur Wohnungstür verschaffen kann.

Mit smarten Türsystemen wird das Zuhause offen wie ein Scheunentor – und die Privatsphäre porös. Wer seinen Schlüssel mit Amazon teilt, teilt ihn sich womöglich auch mit unbefugten Dritten. (Basler Zeitung)