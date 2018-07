«Wir haben erst an der Oberfläche gekratzt»

BaZ: Herr Haagensen, wir sind mitten in den Sommerferien. Wie ist die operative Gefühlslage bei Easyjet?

Thomas Haagensen: In den vergangenen Monaten haben wir aufgrund von Unwettern und Streiks unter den schwierigen Umständen gelitten. Insgesamt mussten wir in diesem Quartal 2600 Flüge annullieren. Vor allem der Streik der Fluglotsen in Frankreich, der auch Einfluss auf den Betrieb in Basel hatte, machte uns zu schaffen. Wir haben viel mehr Betriebsstörungen als in anderen Jahren. Das betrifft aber alle Airlines. Als Industrie müssen wir eine Lösung mit den Fluglotsen und auch für mehr Kapazitäten am Himmel finden.

Wie wirken sich diese Probleme finanziell aus?

Wenn wir Flüge stornieren müssen, schlägt sich dies auf unseren Gewinn durch. Wenn wir die Gäste, die ein Ticket für 30 oder 40 Franken gekauft haben, im letzten Moment auf andere Flüge umbuchen müssen, dann kommt uns das teuer zu stehen. Wenn es sich um nicht aussergewöhnliche Umstände handelt, dann müssen wir auch EU-Entschädigungen bezahlen. Schliesslich kommen die Hotelübernachtungen hinzu, im letzten Quartal waren es 70 000 Buchungen von Hotelzimmern. Die finanziellen Auswirkungen sind riesig.

Ihre Konkurrenten wie Ryanair leiden noch viel mehr, andere Airlines wie Air Berlin und Monarch Airline sind Konkurs gegangen. Easyjet war die grosse Profiteurin. Hält der Effekt weiterhin an, oder ist er bereits verpufft?

Den Effekt haben wir besonders im Winter auf zahlreichen Strecken und in verschiedenen Märkten gesehen. In Berlin beispielsweise gibt es diesen Sommer wieder mehr Wettbewerb. In Grossbritannien gibt es durch die Monarch-Insolvenz nochmals einen positiven Schub für uns, aber auch das wird sich bald normalisieren.

Apropos Grossbritannien: Die Brexit-Strategie von Easyjet war die Gründung von Easyjet Europe mit Sitz in Wien. Sind Sie mit der Umsetzung zufrieden?

Ja, es läuft alles nach Plan. Ziel ist, dass alle Flugzeuge, die in einem der 27 EU-Staaten stationiert sind, in österreichische Flugzeuge umregistriert werden. Das werden insgesamt 130 bis 140 Maschinen sein, bis heute haben wir 117 umregistriert.

Noch immer ist ein vertragloser Zustand nach dem Brexit möglich. Wie gross ist die Verunsicherung bei Easyjet?

Eine gewisse Unsicherheit ist auf jeden Fall da. Aber deshalb haben wir als Massnahme Easyjet Europe gegründet. Wenn alle Flieger umregistriert sind, dann können wir innerhalb von Europa fliegen und innerhalb von Grossbritannien ja sowieso.

Da bleiben aber noch die Flüge zwischen Grossbritannien und der EU, die wichtig für Ihr Geschäft sind …

Es stellt sich die Frage ob es ein Open-Sky-Abkommen geben wird oder Regulierungen. Wir glauben, dass am Ende eine vernünftige Lösung gefunden wird. Für alle macht es Sinn, dass der Himmel möglichst offen ist. Wir sprechen von einer Insel, und viele Engländer reisen nach Europa. Was wir von beiden Seiten hören, so wird es eine pragmatische Lösung geben.

Easyjet wächst, nimmt neue, grössere Flugzeuge in die Flotte auf und hat soeben die Gewinnerwartungen um fast zehn Prozent erhöht. Wo müssen Sie sich noch verbessern?

Beim Thema Daten sehen wir noch ein Riesenpotenzial. Die bessere Nutzung wird eine grosse positive Wirkung auf unsere Kosten haben. Erst vor Kurzem hat unser Data Intelligence Team seine Arbeit aufgenommen.

Mit welchem konkreten Ziel?

Es ist unglaublich, was diese Ingenieure machen können. Man gibt denen einen Haufen Daten, und sie finden etwas, ohne dass wir zuvor ein Problem identifiziert haben. So haben sie es anhand der Variablen Destination, Art der Kunden und Uhrzeit geschafft, die Prognose zu verbessern, wie viele Leute an Bord etwas essen werden. Wir starteten dieses Projekt vor ein paar Monaten und konnten die Verschwendung von frischen Esswaren bereits arg reduzieren. Das ist nur ein kleines, einfaches Beispiel. All das wird dazu führen, dass wir bessere Preise anbieten können.

Die Gäste dürfen sich also in Zukunft auf tiefere Preise freuen?

Generell waren die Ticketpreise zuletzt rückläufig. Aber letztlich ist dies von Markt zu Markt und von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Wo es Wettbewerb gibt und die Airlines investieren, sinken die Preise. In Basel, wo wir zwei zusätzliche Flugzeuge stationierten, gibt es nun mehr Kapazität und mehr Wettbewerb, was die Preise unter Druck setzt.

Nochmals zurück zu den Daten. Ist dies ein erster Fussabdruck vom neuen CEO Johan Lundgren?

Auf jeden Fall. Johan hat eine strategische Priorität gesetzt. Eine seiner ersten Entscheidungen war die Aufnahme eines Chief Data Officers ins Management. Er will der Nutzung von Daten mehr Gewicht verleihen.

Informationen über Kunden werden also auch für Easyjet immer wichtiger?

Natürlich, aber wir haben die grössten Datenvolumina im operativen Bereich. Das Fliegen als solches ist unsere Priorität. Es geht darum, die Kosten zu minimieren und Betriebsstörungen zu reduzieren. Aber auch auf kommerzieller Seite gibt es Potenzial.

Die Nebeneinnahmen machen bereits 20 Prozent des Umsatzes aus. Tüfteln Sie also basierend auf den Kundendaten an neuen Zusatzdienstleistungen?

Wie gesagt, dies geniesst keine Priorität. Sie sind wichtig für uns, bleiben aber ein Nebengeschäft und wir werden am Pay-per-use-Prinzip festhalten. Wir arbeiten vielmehr an Verbesserungen. Bei den Koffern haben wir beispielsweise neu zwei verschiedene Tarife je nach Gewicht. Früher gab es nur einen Preis. Wir arbeiten auch an neuen Plattformen, wo wir die Angebote besser verkaufen können. Man darf auch nicht übertreiben. Sind es zu viele, verlässt der Kunde unsere Seite, das haben wir festgestellt. In erster Linie verkaufen wir Flüge.

Wie stehen Sie denn bei der Nutzung von Daten im Vergleich zur Konkurrenz?

Das ist schwierig, weil man dies ja nicht immer sieht. Unsere Ambitionen sind klar, seit der Chief Data Officer an Bord ist. Dank unserer flachen Hierarchie können wir schnell entscheiden und Dinge verändern. Gehören wir heute zu den Besten? Nein. Deshalb investieren wir aktuell so viel. Es gibt noch viel Einsparungspotenzial. Wir haben erst an der Oberfläche gekratzt.

Eine andere Innovation sind die «Neo»-Flieger von Airbus, von denen Easyjet 130 Stück bestellt hat. Die Maschinen sollen 50 Prozent leiser sein. Ideal für Basel, wo der Fluglärmstreit tobt.

Ich verstehe, dass Leute über Lärm und CO 2 sprechen. Wir müssen so viel wie möglich durch Innovation und Technologie kompensieren wie im Falle der «Neo»-Flugzeuge, von denen wir immer mehr haben werden. Der Impact ist riesengross. Aktuell fliegen bereits einige der «Neos» nach Basel, aber stationiert ist keiner dort. Die Anwohner spüren dies, sollen es auch spüren. Es ist wichtig, zu erklären, was wir machen. Es ist auch wichtig, dass die Industrie versteht, dass wir das machen müssen. Die Industrie trägt die Verantwortung, ansonsten werden wir noch mehr Regeln haben. Wir verfolgen auch die Entwicklungen bei den elektrischen Flugzeugen und arbeiten mit speziellen Firmen zusammen. Es ist aber noch ein weiter Weg. Wir bevorzugen innovative Lösungen, bevor man uns die Betriebszeiten einschränkt.

Wie schlimm wäre es für Easyjet, wenn der EuroAirport seine Betriebszeiten um zwei Stunden verkürzen würde?

Für ein Businessmodell wie das Unserige ist es wichtig, dass wir die heutigen Rahmenbedingungen beibehalten können. Wenn man die Flugzeiten einschränkt, hat das einen viel grösseren Einfluss auf eine Fluggesellschaft, die in Basel Flugzeuge stationiert hat, als auf eine andere, die Basel nur anfliegt. Wir haben hier die Besatzungen. Da muss man wirklich aufpassen. Sobald man irgendwo länger fliegen kann, dann macht es mehr Sinn, dorthin zu gehen. Die neuen Flugzeuge wie der A321ER sind teuer, und Sie müssen fliegen. Wenn Sie am Abend oder Morgen noch einen oder zwei Flüge an einem anderen Ort ausführen können, dann ist es sehr schwierig, Basel als wettbewerbsfähige Basis zu halten.

Besteht also konkret die Gefahr, dass die erst kürzlich zusätzlich stationierten Flugzeuge wieder aus Basel abziehen?

Wir müssen vernünftig sein. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so weit kommt, weil es wirklich für die ganze Region Basel Sinn macht, eine Easyjet-Basis zu haben. Dazu braucht es aber gute Rahmenbedingungen, um als Flughafen wettbewerbsfähig zu sein. Die europäische Konkurrenz ist gross.

Die Betriebszeiten sind aber nur ein Faktor bei der Beurteilung von Flughäfen.

Der EuroAirport soll so gut wie möglich wettbewerbsfähig gemacht werden. Man sollte wieder über das Projekt Bahnanschluss sprechen, die Pläne hervorholen und wieder anschauen. Das wäre für uns und die Kunden sehr wichtig. Dies hätte einen grossen Einfluss auf das Einzugsgebiet des Flughafens. Wir sprechen die Politiker auch darauf an. Die Situation hat sich mit dem Ende des Steuerstreits ja wieder beruhigt.

Welche Rolle kommt dem hiesigen Flughafen für Easyjet heute zu?

Der EuroAirport ist wichtig für uns, weshalb wir in den letzten Jahren hier auch kontinuierlich investiert haben. Elf Flugzeuge sind in Basel stationiert. Wir haben eine Nummer-Eins-Position, die wir halten wollen.

Sie haben rund 60 Prozent Marktanteil am EAP. Wollen Sie noch mehr wachsen?

Mit den neuen Flugzeugen gibt es auch mehr Potenzial für neue Strecken und höhere Frequenzen. Ausserdem sind wir bezüglich Infrastruktur nicht in einer Situation mit begrenzten Slots wie in Paris oder Amsterdam. Es gibt noch Kapazitäten und Wachstumspotenzial. Nun haben wir auch in Berlin-Tegel eine Basis, wohin wir Flüge anbieten können. Vor allem für die Geschäftskunden wären mehr Frequenzen wichtig. In Basel ist das Wachstum gut balanciert zwischen Geschäftsreisen und Ferienreisen. Es ist ein guter Mix.

Was muss sich in Zürich ändern, dass der Flughafen für Easyjet interessanter wird?

Wir fliegen ein wenig ab und nach Zürich, aber es ist noch wenig. Die Kriterien sind die Betriebszeiten, die Gebühren, die Kapazitäten und Slots. In Zürich gibt es nicht viele Slots, die Gebühren sind nicht die niedrigsten in Europa und auch die Betriebszeiten sind nicht sehr gut.

Also haben Sie keine Pläne für Zürich?

Aktuell ist unsere Strategie vielmehr, dass wir die heutigen Positionen in Basel und in Genf konsolidieren. Es macht mehr Sinn, dass wir uns darauf konzentrieren. (Basler Zeitung)