«Wir schämen uns für dieses Missmanagement»

Erst vor wenigen Tagen sorgten die Piloten von Edelweiss Air für Negativschlagzeilen. Unzufrieden mit Löhnen und Arbeitsbedingungen kündigte ihre Gewerkschaft Aeropers den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende Mai 2019. Nun wird bekannt, dass die Probleme beim erfolgreichen Ferienflieger, der wie die Swiss zum Lufthansa-Konzern gehört, noch viel grösser sind. Piloten, Kabinenpersonal und die Crewplaner wenden sich in einem offenen Brief an Edelweiss-Chef Bernd Bauer, wie «Blick» berichtet hat. Sie kritisieren die Sicherheitsvorkehrungen der Fluggesellschaft.

Konkret geht es um die neuen Flugzeuge A320 und A340. Bei der Inbetriebnahme der modernen Airbus-Modelle sei zu stark gespart worden, schreiben die besorgten Mitarbeiter. Im acht Seiten umfassenden offenen Brief wird aufgelistet, was fehlt – unter anderem ein Bodenkollisions- und ein Vereisungswarnsystem. Die Verfasser des Briefes schreiben von gravierenden Sicherheitsmängeln, durch die im schlimmsten Fall auch Menschenleben gefährdet werden können. Weiter heisst es, dass auf Flügen mit den A340 die Piloten im hinteren Frachtraum Pause machen müssten. Das sei bei einem Notfall ein Problem, weil das Cockpit rund 40 Meter entfernt sei. «Ein bedenkliches Sicherheitsdefizit», schliessen die Mitarbeiter.

Auch der Komfort wird bemängelt – die neuen Maschinen würden nicht dem Standard entsprechen. «Auch hier schämen wir uns für die Auswüchse dieses Missmanagements und den Eindruck, den wir zwangsläufig auf unsere Kunden machen», schreiben die Verfasser des Briefs an CEO Bernd Bauer, unterzeichnet mit «Deine Pilotenschaft, Kabinenbesatzungen und Crewplaner».

Edelweiss Air weist Vorwürfe zurück

Auf Anfrage dieser Zeitung will sich Edelweiss-Chef Bernd Bauer zu den direkt an ihn gerichteten Vorwürfen der Belegschaft nicht äussern. Sein Sprecher Andreas Meier teilt jedoch mit, dass man Kenntnis vom Schreiben habe. Meier widerspricht der Kritik betreffend Sicherheit vehement.

«Der Flugbetrieb von Edelweiss erfüllt jederzeit sämtliche gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Technik, Sicherheit und Ausbildung», versichert Andreas Meier. Man weise die im offenen Brief an Edelweiss gerichteten Vorwürfe vehement und vollumfänglich zurück. Diese seien haltlos. Die Airline will an mehreren Informationsanlässen sich intensiv mit den Mitarbeitern austauschen und die angesprochenen Themen besprechen.

Gewerkschaft stellt sich hinter Airline

Die Gewerkschaft Aeropers stellt sich in einer Medienmitteilung hinter Edelweiss Air und kritisiert gleichzeitig die Mitarbeiter. Man sei überzeugt, «Edelweiss ist eine sichere Airline», schreibt der Pilotenverband. Man sehe keine Anzeichen, dass die Flugsicherheit gefährdet sei. Zu den Vorwürfen der Edelweiss-Mitarbeiter und deren Vorpreschen mittels eines offenen Briefes schreibt Aeropers – wohlformuliert: «Dass Mitarbeiter ihre Meinung kommunizieren und ihre Bedenken äussern dürften oder sogar müssten, ist ein wichtiger und richtiger Bestandteil der Sicherheitskultur einer Airline.» Der Verband signalisiert weitere Bereitschaft, um bei den angesprochenen Themen zwischen Edelweiss-Mitarbeitern und dem Management zu vermitteln.

Aeropers räumt ein, dass der offene Brief dem Ruf von Edelweiss schadet. Der Verband schreibt, man sei überzeugt, dass ein öffentlicher Schaden oder ein Angriff auf die Reputation der Edelweiss sicherlich nicht gewollt gewesen sei.

Edelweiss Air wurde 1995 als Fluggesellschaft des Reisekonzerns Kuoni gegründet und startete damals mit 3 Flugzeugen. 2008 übernahm die Swiss den Ferienflieger. Heute gehören zur Edelweiss Air 13 Flugzeuge, ein Ausbau auf 15 ist geplant. (Tages-Anzeiger)