Wirtschaft wegen Berliner Koalitions-Aus verunsichert

«Wir stehen nun vor einer Phase der Unsicherheit – und das ist nie gut für die Wirtschaft», sagt Ralf J. Bopp, Direktor der Handelskammer Deutschland-Schweiz. Das gestrige Scheitern der Verhandlung zur Grossen Koalition zwischen der Union (CDU/CSU), der FDP und den Grünen erschüttert nicht nur die deutsche Politik, auch die Wirtschaft zittert. Allgemein wird als besorgniserregend empfunden, dass Deutschland nun nicht mehr als Vorbild für politische Stabilität gilt. Der Abbruch der sogenannten Jamaika-Gespräche kann aber auch den wirtschaftlichen Aufschwung in der grössten Volkswirtschaft Europas und dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz gefährden, wie Ökonomen befürchten. Dadurch könnte die zögerliche Erholung der EU-Konjunktur ins Stocken geraten.

«Gift für die Wirtschaft»

In Deutschland herrschte am Montagmorgen entsprechend Katerstimmung. Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, kritisierte das Scheitern der Gespräche zur Bildung einer gemeinsamen Regierung gegenüber «Spiegel online» als «fatal» und nannte die nun entstehende politische Ungewissheit «Gift für die Wirtschaft».

Laut Ralf J. Bopp ist es noch zu früh, um mögliche Auswirkungen auf die Konjunktur in der grössten Volkswirtschaft Europas vorauszusagen. «Es ist nicht klar, ob Neuwahlen folgen oder eine Minderheitsregierung gebildet wird», sagt er. «Falls die Regierungskrise aber länger anhält, kann sich das negativ auf die Wirtschaft auswirken.»

Umschichtungen bei Energietitel

An den Aktienmärkten zeigte die Regierungskrise am Montag nur beschränkt Folgen. Die Anleger reagierten zurückhaltend, grosse Schwankungen blieben bisher aus. Der deutsche Aktienindex DAX eröffnete ein halbes Prozent im Minus, drehte dann aber ins Grüne. Um 12 Uhr lag das Tagesplus bei 0,15 Prozent. Am stärksten waren die politischen Wirren bei Energietiteln abzulesen. Weil die gescheiterte Koalitionsbildung die geplante Stilllegung von Kohlekraftwerken verzögern und den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen könnte, kam es zu Umschichtungen. Am Morgen legte der Versorger RWE um 4 Prozent zu. RWE produziert in Deutschland rund 60 Prozent seines Stroms in Kohlekraftwerken. Der Hersteller von Windkraftanlagen Nordex büsste hingegen 5 Prozent ein, der Solarindustrie-Zulieferer SMA fiel 3,5 Prozent zurück.

Euro gab nach

Auf der Devisenseite kam es ebenfalls zu nur kurz anhaltenden ersten Reaktionen. In der Nacht auf Montag rutschte der Euro ein halbes Prozent ab. Teilweise fiel der Kurs bis auf 1,1722 US-Dollar. Gegenüber dem Franken gab der Euro gleichfalls nach: Am Montagmorgen kostete ein Euro teilweise weniger als 1.16 Franken. Bis zum Mittag erholte sich die Einheitswährung wieder auf 1.1670. (baz.ch/Newsnet)