2019 brauchen Anleger starke Nerven

Aus Sicht von Anlegern war das vergangene Jahr zum Vergessen: Ausser mit exotischen Dingen wie dem Metall Palladium haben Investoren 2018 mit Investments kaum etwas verdienen können. Der Schweizer Leitindex SMI verlor unter dem Strich rund 10 Prozent an Wert, der wichtige US-Index S&P 500 beendete das Jahr mit einem Minus von rund 6 Prozent.

2019 droht erneut ein ungemütliches Jahr zu werden: Das Wachstum schwächt sich weltweit ab, angefangen im Leitmarkt USA. Hinzu tritt eine lange Liste von politischen Risiken: «Die Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und ­China und deren globale Auswirkungen und das selbst verschuldete Brexit-Chaos in Grossbritannien sind grosse Unsicherheitsfaktoren für 2019», schreibt zum Beispiel Stéphane Monier, Chief Investment Officer der Privatbank Lombard Odier, in seinem Jahresausblick.

Bank-Experte rät Anlegern zum Abwarten

Daher hat Panagiotis Spiliopoulos, Leiter Research bei Vontobel, einen für einen Bank-Experten ungewöhnlichen Rat: «Wer derzeit nicht gezwungen ist, Geld anzulegen, sollte zuwarten.» Derzeit würden die Börsen mit grosser Nervosität auf jede schlechte Nachricht reagieren. «Wenn die Aktienmärkte nicht mehr auf negative Ankündigungen reagieren, dann können Neuengagements ins Auge gefasst werden», meint er.

So erwarten auch die Experten der UBS in ihrem Basisszenario für die kommenden sechs Monate, dass die Aktienmärkte in den USA und der Eurozone bestenfalls leicht zulegen. Eskaliert aber der Handelskonflikt mit China, seien weitere Verluste zu erwarten.

Die politischen Unsicherheiten führen indes nicht dazu, dass Anlage-Experten grundsätzlich von Aktien abraten. Angesichts weiterhin tiefer Zinsen ist die überwiegende Meinung, Aktien gegenüber Anleihen zu bevorzugen. Der genaue Mix hängt jeweils vom Risikohunger ab.

Ferner gilt der Rat zu Aktieninvestments nur für das Szenario, dass die wichtige US-Wirtschaft nicht in die Rezession abgleitet. Wovon im Moment aber niemand ausgeht. «Wir rechnen 2019 erneut mit einem schwierigen Jahr und billigen den Aktienmärkten lediglich bescheidende Kursgewinne zu», heisst es daher vorsichtig im Ausblick der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Sollten Katastrophen ausbleiben, schätzen die Experten der ZKB, dass Anleger mit US-Aktien im laufenden Jahr inklusive Dividenden rund 7 Prozent verdienen können. Die Analysten der Credit Suisse sind etwas vorsichtiger, halten für US-Aktien einen Gesamtertrag von 5,5 Prozent für machbar.

Wer in Aktien anlegen will, kommt an den USA kaum vorbei, die Titel der Vereinigten Staaten vereinigen rund die Hälfte der globalen Marktkapitalisierung auf sich. Aus Schweizer Sicht stellt sich mit Blick auf US-Aktien die Frage des Wechselkurses vom Franken zum Dollar, hier erwarten die meisten Experten indes keine grossen Veränderungen.

«Unsere Favoriten sind US-­Aktien und Schweizer Aktien.»Christoph Schenk, ZKB-Investment-Chef

Nach Meinung vieler Bank-Experten dürften die Börsen von Schwellenländern in diesem Jahr höhere Erträge als US-Aktien abwerfen. Die Analysten der Credit Suisse erwarten bei Schwellenländer-Titeln einen Ertrag von gut 8 Prozent. Weniger gut zu sprechen sind Analysten dagegen auf europäische Titel angesichts begrenzter Wachstumsaussichten und politischer Risiken.

Schweizer Werte sind bei einigen Banken hoch im Kurs. «Unsere Favoriten sind US-­Aktien und Schweizer Aktien», schreibt ZKB-Investment-Chef Christoph Schenk in seinem Ausblick, «beide Märkte zeichnen sich durch vergleichsweise ­hohes Gewinnwachstum und eine relativ defensive Sektorstruktur aus.»

Vontobel-Experte Spiliopoulos hält es für besser, Investments nach Branchen auszuwählen und nicht nach Ländern. Sollte die eingangs erwähnte Beruhigung eingetreten sein, hält er Anlagen in die Sektoren Technologie, Konsumgüter und Banken für erwägenswert. Wie auch immer die gewählte Anlagestrategie aussieht: Starke Nerven sollten Teil davon sein.

(Redaktion Tamedia)