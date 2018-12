Börsen reagieren auf Zins-Erhöhung der Fed

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Zinsen wie erwartet erneut angehoben und zudem durchblicken lassen, 2019 nur noch mit zwei statt der bislang drei anvisierten weiteren Erhöhungen zu rechnen. Anleger fürchten, dass selbst das zu viel sein könnte angesichts eines möglichen amerikanischen Wirtschaftsabschwungs.

An der Wall Street ging es daraufhin deutlich bergab – der Dow-Jones-Index und der S&P-500 verloren jeweils 1,5 Prozent, der Nasdaq-Composite gab 2,2 Prozent nach. Auch an den asiatischen Märkten drückten die Investoren am Donnerstag auf den Verkaufsknopf.

Wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, dürften die Daten zur Konjunktur am Nachmittag zeigen. Erwartet werden unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Frühindikatoren.

USA verhängten weitere Sanktionen gegen Russland

In den Fokus könnten auch die russischen Märkte rücken: Die USA haben weitere Sanktionen gegen russische Einrichtungen und Bürger verhängt. Gegen drei russische Unternehmen sollen bereits bestehende Strafmassnahmen indes aufgehoben werden. Dies betrifft drei von dem Oligarchen Oleg Deripaska kontrollierte Unternehmen: den Aluminium-Produzenten Rusal, dessen Mutterkonzern En+ sowie JSC EuroSibEnergo (ESE). (fal/Reuters)