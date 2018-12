Lohnrunde - warum die meisten Angestellten leer ausgehen

Vom herausragenden Wirtschaftsjahr 2018, das der Schweiz ein Wachstum von rund 2,6 Prozent bescheren dürfte, werden die Arbeitnehmenden wenig abbekommen. Sie müssen froh sein, wenn sie überhaupt in den Genuss einer geringen Reallohnerhöhung kommen. Der weitaus grössere Teil der abhängig Beschäftigten hat demgegenüber einen Kaufkraftverlust zu gewärtigen. Auf diese Kurzformel lässt sich eine erste Bilanz zur Lohnrunde 2018/19 bringen.

Dass der Arbeitnehmerdachverband Travailsuisse die bisherigen Abschlüsse mit «ungenügend» bewertet, überrascht wenig. «Für den Grossteil der Arbeitnehmenden werden die Löhne 2019 nominal zwischen 0,5 und 1,5 Prozent steigen, was aber kaum für ein Reallohnwachstum ausreichen wird», sagte Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik, gestern vor Medienvertretern in Bern.

Die mittlere Teuerungsrate für dieses Jahr 2018 wird von den meisten Experten auf 0,9 Prozent veranschlagt. Die steigenden Krankenkassenprämien, die nicht in die Inflationsberechnung einfliessen, hätten das verfügbare Einkommen 2018 um weitere 0,3 Prozent geschmälert, wie Fischer mit Verweis auf Daten des Bundesamtes für Statistik ergänzte.

Zufriedene Arbeitgeber

Die laufende Lohnrunde ist damit die dritte in Folge, in der sich die Arbeitnehmenden mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Reallöhnen bescheiden müssen (nachdem 2015 und 2016 Reallohnerhöhungen von jeweils über 1 Prozent resultierten). Dieser Stillstand steht in Kontrast zu einer solid wachsenden Wirtschaft und einer kontinuierlich steigenden Beschäftigung.

«Die Arbeitgeber legen in den Verhandlungen eine neue Härte an den Tag», sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Was die Gewährung – oder besser: Nichtgewährung – des Teuerungsausgleichs betreffe, sei man, so Lampart, «hinter frühere Zeiten zurückgefallen».

Zufrieden mit dem Zwischenstand der Lohnverhandlungen zeigt sich hingegen der Arbeitgeberverband. «Die Ergebnisse entsprechen im Wesentlichen unseren Erwartungen, und sie passen in die konjunkturelle Landschaft», sagt dessen Sprecher Fredy Greuter. Der «an sich schöne Datenkranz der Schweizer Wirtschaft» dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es um «die wichtigste Grösse bei Lohnverhandlungen – die Produktivität – nicht besonders gut steht».

Nur geringes Wachstum

Laut Greuter hat sich die Produktivität – also der Ausstoss je geleistete Arbeitsstunde – seit 2008 seitwärts bewegt, während die Löhne zugelegt hätten. Diesen Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich müssten die Arbeitgeber nun wieder kompensieren.

Derweil schlagen die bescheidenen Lohnzuwächse längst auf die heimische Konjunktur durch. Der private Konsum schwächelt bereits seit mehreren Quartalen, und in ihrer gestern vorgelegten Prognose rechnen die Ökonomen des Bundes auch in der ersten Jahreshälfte 2019 mit einer verhaltenen Entwicklung.

Als Grund nennen sie die «gedämpfte Lohnentwicklung der jüngsten Vergangenheit» im Verbund mit den wieder positiven Teuerungsraten, welche die reale Kaufkraft der privaten Haushalte verringern würden. Vor allem wegen der gedämpften Konsumlust hierzulande haben die Experten des Bundes ihre Erwartungen für die Inlandnachfrage reduziert. Gleiches gilt für das gesamtwirtschaftliche Wachstum im nächsten Jahr: Es soll noch 1,5 Prozent betragen, verglichen mit 2 Prozent in der letzten Prognose.

Höhere Mindestlöhne

Auf Kritik stiess bei Travail-suisse ferner die ungebrochene Neigung der Arbeitgeber, Lohnverbesserungen individuell vorzunehmen. In den vergangenen drei Jahren habe nur mehr knapp ein Drittel der Arbeitnehmenden von generellen Erhöhungen profitiert, monierte Gabriel Fischer. Im Zeitraum von 2007 bis 2009 lag der entsprechende Anteil bei rund 70 Prozent. «Dies hat zur Folge», so der Travailsuisse-Vertreter, «dass Lohnerhöhungen wenig transparent und bis zu einem gewissen Grad willkürlich gewährt werden».

«Einige kleine Lichtblicke» immerhin konnte Fischer auch vermelden. So werden in der Reinigungsbranche, im Coiffeur- und im Gastgewerbe die Mindestlöhne angehoben – jeweils in Verbindung mit Bestrebungen der Beschäftigten zur (Weiter-)Bildung. Beim erfolgreichen Abschluss eines Lehrgangs, wie er etwa im Gesamtarbeitsvertrag des Reinigungsgewerbes vorgesehen ist, soll der Mindestlohn um 1 Franken pro Stunde erhöht werden. Dies kann einer Steigerung um bis zu 5 Prozent entsprechen.

(Redaktion Tamedia)