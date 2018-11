Reichstenliste – Was bringts?

In den nächsten Tagen wird wieder einmal die Liste der 300 Reichsten der Schweiz in der Bilanz veröffentlicht. Jedes Jahr ist diese Ausgabe die meistverkaufte Bilanz-Ausgabe des Jahres, und immer lassen sich die Bilanz-Verantwortlichen um Dirk Schütz eine neue, marktschreierische Aufmachung einfallen. Diese glänzt dann so stark aus den Kioskregalen heraus, dass man fast nicht daran vorbeikommt, und dann wird die Ausgabe auch zünftig verkauft.

Was ist der Sinn und Zweck solcher Listen? 1987 hat das US-Wirtschaftsmagazin Forbes diesen Unsinn angefangen. Diverse andere Publikationen sind auf diesen Zug aufgesprungen. Forbes beschäftigt bis zu 50 Personen, die den Reichen hinterherjagen, um herauszufinden, wie ihre Vermögen gestiegen oder gesunken sind. Auch die Bilanz beschäftigt einige Journalisten, die eine Liste von «Reichen» abarbeiten müssen. Dabei werden diese Leute oft mit unmöglichen Fragen belästigt, und wenn sie nicht antworten, was der jeweilige Journalist hören möchte, wird erfunden.

Behring wollte auf die Liste

Es gibt sehr viele vermögende Menschen in der Schweiz, die nie erfasst werden, weil sie es nicht wollen oder weil sie einfach nicht bekannt sind. Es gibt wiederum andere, die darauf bestehen, aufgelistet zu werden, wie Dieter Behring damals (bevor er aufflog!). Neu ist jetzt, dass auch Grossbanken angefangen haben, «Studien» zu reichen Leuten zu veröffentlichen – darunter auch die UBS und die CS. Was das bringen soll, ausser dass die Banken wissen, wo sie Kunden jagen können, kann ich nicht nachvollziehen.

Bieten diese Reichstenlisten einen volkswirtschaftlichen Nutzen? Nein! Sie dienen nur zur Sensationsmacherei, führen zu Neidgefühlen und treiben jedes Jahr wieder die Diskussion um Ungerechtigkeit an. Was hat der gemeine Bürger davon, dass im letzten Jahr die Vermögen der 300 reichsten Schweizer um zig Millionen oder Milliarden gestiegen sind? Ist es eine intellektuelle Herausforderung für jemanden, wenn er das liest, und sich dabei sagen kann, ich will auch einmal Millionen verdienen, dann bin ich glücklich? Es ist bekannt, dass viel Geld eher unglücklicher macht und mehr Probleme mit sich bringt als weniger Geld. Natürlich ist es wichtig, dass in einer Volkswirtschaft die Vermögen und Einkommen gerecht verteilt werden. In der Schweiz, meine ich, dass dies der Fall ist, obwohl 1 Prozent der reichsten Schweizer Steuerpflichtigen 41,9 Prozent der Reinvermögen besitzen, bei den Einkommen ist die Verteilung viel ausgeglichener.

Menschen profitieren vom System

Vergessen wir nicht, dass wir in einem kapitalistischen System und in der Schweiz in einem der wohlhabendsten Länder dieses Planeten leben. Was ist – neben der Stabilität der Schweiz über die letzten 150 Jahre – der Grund dafür? Es liegt insbesondere daran, dass wir überdurchschnittlich viele und gute Unternehmer haben, die durch unternehmerisches Risiko, Intelligenz, Visionen und viel harte Arbeit ein Vermögen kumuliert haben, von dem die grosse Allgemeinheit, direkt oder indirekt, profitiert. Vermögende Menschen zahlen nicht nur Steuern, sondern geben der Gesellschaft viel zurück, sei dies über ihr Unternehmen (Schaffung von Arbeitsplätzen, Steuern) oder ihre sonstigen Aktivitäten (Philanthropie).

Brauchen wir also Statistiken (oftmals falsche), die uns vorgehalten werden, damit wir jetzt wissen, wer im letzten Jahr noch reicher geworden ist? Sicher nicht – und es macht für den Seelenfrieden jedes Einzelnen nichts aus, wenn dies wegbleibt! Was hat Warren Buffett gesagt: Es gibt keine Forbes-Reichstenliste auf dem Friedhof. (Basler Zeitung)