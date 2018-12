Schweizer Börse fällt trotz US-Kursfeuerwerk auf Jahrestief

An den Aktienmärkten geht die Talfahrt auch nach den Festtagen ungebremst weiter. Der Schweizer Leitindex SMI hat am frühen Nachmittag bei 8'311,83 wieder ein neues Jahrestief erreicht. Kaum besser als dem hiesigen Markt ergeht es anderen europäischen Börsen und auch in den USA zeichnet sich für den Donnerstagnachmittag ein tiefroter Handelsstart ab.

Der SMI verliert gegen 13.30 Uhr 1,18 Prozent auf 8'317,23 Punkte. In Deutschland sackt der Leitindex Dax derweil um 1,9 Prozent ab und der britische FTSE 100 verliert 1,1 Prozent. Einzig beim französischen CAC40 halten sich die Einbussen mit -0,3 Prozent in Grenzen.

US-Futures zeigen abwärts

Unter den Bluechips können sich einzig drei von 30 Titeln in der Gewinnzone halten. Den SMI nach unten ziehen auch die drei Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé, die Einbussen zwischen 1,0 und 1,7 Prozent erleiden.

Noch am Morgen hatte der SMI nach der Festtagspause zu einer zögerlichen Erholung angesetzt. Doch schon bald verpuffte der Schwung und die Kurse färbten sich rot. Auch in den USA zeichnen sich vorbörslich schon wieder happige Verluste ab, der Dow Jones-Future steht derzeit bei rund -1,7 Prozent. Noch am Vortag hatte die Wall Street nach herben Verlusten eine imposante Aufholjagd unternommen, der sich auch der japanische Markt angeschlossen hatten.

Nichts mit Jahresendrally

Auch Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA vermögen die Märkte kurz vor Jahresende nicht zu stützen. China und die USA unternehmen einen neuen Anlauf zur Lösung des Streits über ihre Handelsbeziehungen. Im kommenden Monat sei ein persönliches Treffen von Vertretern beider Regierungen geplant, teilte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mit.

Das Börsengeschehen im Dezember war bislang von grosser Nervosität und Turbulenzen geprägt. Hoffnungen auf eine Jahresendrally hatten sich schon bald zerschlagen. Stattdessen zeichnet sich beim SMI für das Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr ein Verlust von über 10 Prozent ab.

SMI 2018: Aktien mit schlechtestem Jahr seit 2011

Schweizer Aktien waren auf das Jahr 2018 gesehen eine schlechte Wette. Das auslaufende Börsenjahr war zwar nicht gerade ein schwarzes, aber doch das schwächste seit 2011. Damals hatte der SMI zum letzten Mal im zweistelligen Bereich an Terrain verloren.

Miserabel war der Start ins Jahr mit klaren Abgaben in allen drei Monaten des ersten Quartals, dann waren aber auch der Mai und insbesondere der Dezember sehr schwache Monate. Eine Zwischenerholung brachte der Juli. Im Gegensatz zu den Vorjahren hielten sich die Aktien aus dem breiten Markt kaum besser als die grosskapitalisierten Bluechips. Bei letzteren schlugen sich die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis, welche trotz beschränkter Gewichtung noch immer rund 60 Prozent der gesamten Börsenkapitalisierung ausmachen, im Vergleich zum Vorjahr passabel und sorgten für eine gewisse Absicherung nach unten.

Belastet wurde die allgemeine Börsenstimmung insbesondere von den sich eintrübenden Konjunkturaussichten, nicht zuletzt dank der «Handelsdiplomatie» von US-Präsident Donald Trump, sowie von einer etwas strafferen Geldpolitik der Notenbanken. Diese war allerdings insgesamt immer noch expansiv, das heisst, Geld ist immer noch billig.

Der SMI gab bis am zweitletzten Handelstag des Jahres um rund 11 Prozent auf etwa 8'340 Punkte nach, wobei unmittelbar nach Weihnachten noch ein neues Jahrestief markiert wurde. Bereinigt um den Abzug der Dividenden (SMIC) lag das Minus bei etwa 7 Prozent. Im Vorjahr hatte noch ein schönes Plus für den SMI von 14 Prozent resultiert, 2016 dagegen ein Minus von rund 7 Prozent. Der breite Swiss Performance Index (SPI) schnitt im Berichtsjahr vergleichbar ab.

Während die Optimisten, welche im Vorfeld des Jahres 2018 per Saldo weiter steigende Kurse prognostizierten, also falsch lagen, behielten die Warner vor einer steigenden Volatilität recht. Bereits Ende Januar stiegen die Schwankungen an und im Februar kletterte der Volatilitäts-Index VSMI - auch Angstbarometer genannt - auf Werte von über 20 Prozent, was als sehr hoch gilt. Zwischen dem Höchststand vom Januar (9'616) und dem Tief vom Dezember (8'332) liegt eine Spanne von beinahe 1'300 Punkten. Das liegt im Rahmen der Vorjahre.

SMI international im Mittelfeld

Im internationalen Vergleich liess der SMI wie im Vorjahr etwa den deutschen Dax und den britischen FTSE hinter sich und schnitt ähnlich ab wie der französische CAC und der japanische Nikkei. Um knapp 4 Prozentpunkte besser als der SMI stand vor dem Jahresende der amerikanische Dow Jones Industrial, welcher sich unmittelbar vor Weihnachten und am zweiten Weihnachtstag mit Tagesveränderungen von bis zu über 1'000 Punkten noch einmal sehr volatil zeigte. Die geringsten Verluste erlitten die an der Nasdaq gelisteten Technologie-Aktien, allerdings fielen diese nach dem Allzeithoch vom August in der zweiten Jahreshälfte massiv zurück. Dabei wurden auch einige Schweizer Aktien mit nach unten gerissen.

Auf der politischen Ebene war es US-Präsident Trump, welcher auch in seinem zweiten Amtsjahr den Takt vorgab. Der Handelskonflikt insbesondere mit China hielt die Märkte das ganze Jahr über auf Trab. War zu Beginn noch von Säbelrasseln und leeren Drohungen die Rede, manifestierte sich der Streit bald in Strafzöllen und Gegenmassnahmen. Diese hinterliessen insbesondere in China auch bereits Spuren in der Wirtschaftsleistung. Auf europäischer Ebene waren und sind noch immer die Themen Brexit und der Haushalt von Italien bestimmend.

Wirtschaftlich gesehen sind sich die Ökonomen weitgehend einig, dass das globale Wachstum den Zenit überschritten hat. Uneinig ist man sich allerdings im Ausmass des zu erwartenden Rückgangs im kommenden Jahr. Dabei hat zuletzt insbesondere die bereits angesprochene Entwicklung in China die Konjunkturängste genährt und die Aktienkurse unter Druck gesetzt.

Geldpolitische Rahmenbedingungen werden langsam straffer

Was das nun jahrelang sehr billige Geld betrifft, hat sich die Ausganslage 2018 zwar noch nicht dramatisch, aber doch spürbar verändert. Der Rückenwind für die Aktien hat im auslaufenden Jahr nachgelassen. Die amerikanische Notenbank hat sich mit mehreren Straffungen bereits dem Ende des Zinserhöhungs-Zyklus genähert, während die erste Zinserhöhung in Europa zwar noch immer auf sich warten lässt, im kommenden Jahr aber Tatsache werden könnte. Der Spielraum für die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt somit weiterhin eingeschränkt.

Schaut man sich die Entwicklung der 30 wichtigsten Aktien des SMI/SLI an, fallen insbesondere AMS auf, welche wegen des schwächeren Geschäftsgangs beim wichtigen Kunden Apple rund drei Viertel ihres Wertes von Ende 2017 eingebüsst haben. Mit immer noch massiven Einbussen im Bereich von 35 bis 40 Prozent folgen auf den Plätzen Adecco, Dufry und die Banken Julius Bär und Credit Suisse. Zwischen 30 und 35 Prozent des Wertes mussten sich die Aktionäre von Clariant, Richemont und UBS ans Bein streichen, zwischen 25 und 30 Prozent jene von Kühne Nagel, ABB, LafargeHolcim oder Swatch. Für die drei letztgenannten ist wie für Richemont der chinesische Markt sehr wichtig. ABB half dabei auch der erst vor kurzem bekanntgegebene und von Aktionären schon lange geforderte Verkauf der Stromnetzsparte nicht viel.

Schwergewichte verleihen Stabilität

Stabilisiert wurde der Gesamtmarkt von den drei Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis, welche sich im Vergleich zum Schlussstand von 2017 um jeweils maximal 4 Prozent veränderten, Novartis gar mit positivem Ausgang.

Als bester unter diesen Werten beendeten Swiss Life mit einem Plus von rund 8 Prozent das Jahr. Leichte Gewinne verbuchten noch Sonova und Givaudan.

Richtig Geld verlieren konnte ein Investor auch im breiten Markt, wenn er auf Aktien von Aryzta, Airopack oder Santhera gesetzt hatte. Allesamt verloren mehr als vier Fünftel ihres Börsenwertes, beim Backwarenkonzern Aryzta waren es gar rund 90 Prozent.

Aktionäre des Vermögensverwalters GAM, des Biotechunternehmens Kuros oder der Messebetreiberin MCH Group, welche unter dem Gegenwind für die Uhrenmesse Baselworld litt, mussten ebenfalls massive Einbrüche von über 70 Prozent verkraften. Aber auch die Werte von grösseren und grundsätzlich soliden Industrieunternehmen wie Georg Fischer, Bossard, Bobst, Rieter, Autoneum oder auch des Baukonzerns Implenia brachen um 40 bis über 50 Prozent ein.

Als Jahresbester dürfte die Beteiligungsfirma New Venturetec abschliessen, deren Wert sich beinahe verdoppelt hat. Mit Edisun liess sich eine Aktienrendite von über 60 Prozent erzielen, mit CPH eine solche von knapp 50 Prozent und mit Orascom, Alpiq oder auch Huber Suhner noch immer von 25 bis 30 Prozent. (sda)