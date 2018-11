Tech-Aktien verlieren deutlich

Die Wall Street ist mit deutlichen Verlusten in die neue Woche gestartet. Der schwelende Handelsstreit der USA mit China dämpfte die Kauflaune. Erstmals in der Geschichte der Wirtschaftsgipfel des Asien-Pazifik-Raums (Apec) hatte es am Wochenende kein gemeinsames Abschlusskommunique gegeben. Ein verbaler Schlagabtausch zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und Chinas Präsident Xi Jinping zeige, dass eine rasche Lösung in dem Konflikt unwahrscheinlich sei, sagten Händler. Zudem belastete ein neuer Kurssturz bei Apple die Stimmung. Anleger hielten sich auch zurück, da in New York wegen des Thanksgiving-Feiertages am Donnerstag die Börsenwoche unterbrochen wird.

Der Dow Jones der Standardwerte schloss 1,6 Prozent tiefer auf 25.017 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,7 Prozent auf 2690 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 3,0 Prozent auf 7028 Punkte ab.

Bei den Einzelwerten drückte Apple die Marktstimmung. Die Aktien des iPhone-Herstellers, die schon in der vorigen Woche 3,6 Prozent eingebüsst hatten, fielen um weitere fast vier Prozent. Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, der Konzern habe wegen einer schwächelnden Nachfrage nach seinen jüngsten Modellen die Produktion gekürzt.

Die Anteilsscheine von JD.com liessen 8,4 Prozent Federn. Der chinesische Onlinehändler hatte mit seinen Quartalszahlen die Märkte enttäuscht.

Ein Medienbericht über angebliche Kartellverstösse von drei grossen Halbleiterherstellern setzte den Aktien von Micron Technology zu. Die Titel sackten um 6,6 Prozent ab. Laut «Financial Times» fanden Ermittler in China «starke Hinweise» auf Verletzungen der Kartellbestimmungen und erwägen nun eine Ausweitung ihrer bisherigen Untersuchungen. Betroffen seien auch die Micron-Rivalen Samsung and SK Hynix aus Südkorea.

Die Brexit-Regierungskrise in London belastete zum Wochenauftakt die europäischen Aktienmärkte. Der Dax fiel um 0,9 Prozent auf 11.244 Punkte, der EuroStoxx50 gab 0,6 Prozent nach. «Die Bedrohung bleibt, die Regierung in London könnte fallen und damit die Planungssicherheit für den Brexit», sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. «Das könnte einiges durcheinanderbringen.»

Deutschland und andere EU-Staaten wiesen britische Forderungen nach einer Neuverhandlung des Brexit-Vertragsentwurfs zurück. Premierministerin Theresa May kämpft derweil um ihr politisches Überleben. Sie muss sich womöglich am Dienstag einem Misstrauensvotum stellen. Mehrere Minister sind aus Protest gegen ihre Brexit-Pläne bereits zurückgetreten. «May be or not», titelte LBBW-Analyst Hans-Peter Kuhlmann. «Ihre Gegner von rechts und links wissen allerdings, dass ein ungeordneter Austritt massive Risiken birgt.»

An der New York Stock Exchange wechselten rund 890 Millionen Aktien den Besitzer. 974 Werte legten zu, 2645 gaben nach und 214 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,32 Milliarden Aktien 788 im Plus, 2313 im Minus und 147 unverändert.

Die US-Kreditmärkte waren als sicherer Hafen gefragt und legten zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 4/32 auf 100-18/32. Die Rendite sank auf 3,0573 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 5/32 auf 101-3/32 und rentierte mit 3,3171 Prozent. (Reuters)