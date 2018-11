«Amazon-Effekt» dämpft laut SNB die Teuerung

Wechselkursveränderungen könnten sich laut SNB-Direktorin Andréa Maechler künftig schneller in der Inflation niederschlagen als bislang. In den letzten Jahren sei weltweit, aber auch in der Schweiz, ein Trend zu schnelleren Preisanpassungen zu beobachten gewesen.

Die Digitalisierung habe im Detailhandel dazu geführt, dass die Preise schneller auf wirtschaftliche Schocks wie eine starke Wechselkursaufwertung reagierten, sagte Maechler am Donnerstag an einem Geldmarkt-Apéro laut Redetext.

Die Schweizerische Nationalbank analysiere daher die Auswirkungen der Digitalisierung genau, um deren Einfluss auf die Inflation besser zu ergründen und in der Lage zu sein, angemessen zu reagieren.

Teuerung bleibt moderat

Die Digitalisierung beeinflusst die Preisentwicklung nicht nur über die schnelleren Anpassungen, wie die SNB-Direktorin ausführte. Denn der Online-Handel verstärke den Wettbewerb und erhöhe die Transparenz für die Konsumenten. Dieser «Amazon-Effekt» dürfte die Inflation zumindest vorübergehend senken, sagte Maechler.

Dieser Effekt dürfte laut Maechler neben anderen Faktoren dazu geführt haben, dass die Teuerung von Schweizer Waren und Dienstleistungen trotz einer soliden Wirtschaftsdynamik und einer kontinuierlichen Verbesserung des Arbeitsmarktes moderat geblieben sei.

(oli/sda)