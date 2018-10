Börsen erholen sich vom Absturz

Die amerikanischen Börsen haben sich nach der erneuten Talfahrt vom Mittwoch wieder erholt. Der Dow Jones, der am Vortag um 2,4 Prozent fiel, kletterte um mehr als 400 Punkte auf 24'984 – ein Plus von 1,6 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500, der am Mittwoch 3,1 Prozent verlor, ging um 1,9 Prozent rauf. Und auch der besonders schlimm getroffene Index der Technologiebörse Nasdaq, der wegen deutlichen Verlusten von Schwergewichten wie Amazon, Google und Facebook am Vortag 4,4 Prozent verlor, holte sich mit einem Plus von knapp 3 Prozent ein Grossteil der Punkte zurück – von 7108 ging es wieder hoch auf 7318 Punkte.

Das Plus wurde von einer Reihe von Titeln ermöglicht, die grosse Gewinne verbuchten. Bei Microsoft waren es 6,3 Prozent, bei Tesla über 8 Prozent und Amazon 7,2 Prozent.

Die Schweizer Börse reagierte bei Weitem nicht so heftig wie in den USA. Der Schweizer Leitindex SMI schloss gar leicht im Minus, -0,2 Prozent. Die europäischen Märkte lagen hingegen mit rund einem Prozent im Plus.

Einen Absturz musste hingegen der japanische Index Nikkei verkraften, dort ging es um 3,7 Prozent in die Tiefe.

Der Euro/Franken-Kurs bleibt mit 1,1368 praktisch unverändert. Leicht stärker geworden ist der Dollar, so dass der USD-Franken-Kurs erstmals seit Juli wieder die Parität erreichte. Noch vor einem Monat lag der Kurs noch bei 0,96 und erreichte nun zwischenzeitlich 1,0002. (anf)