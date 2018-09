Das verfluchte Jahr 2020 an den Finanzmärkten

Die letzte globale Wirtschaftskrise hat vor zehn Jahren ihren Lauf genommen. Damals kollabierte die US-Bank Lehman Brothers und sorgte für Panik auf den Finanzmärkten. Seither ging es an den Börsen mehrheitlich aufwärts. Nun stellen sich viele die Frage: Wann kommt die nächste Krise?

Die meisten Experten erkennen unmittelbar keine Gefahren. Die Weltwirtschaft entwickle sich prächtig – dies trotz der Risiken, die der Handelskrieg zwischen den USA und China mit sich bringt und der jüngsten Turbulenzen in den Schwellenländern.

Viele Ökonomen glauben aber, dass die Zeit für den nächsten Abschwung im Jahr 2020 gekommen ist. Bloomberg sammelt daher seit einiger Zeit Prognosen von prominenten Wirtschaftsexperten, die Anzeichen dafür erkennen wollen. Sie wird immer länger.

Wie der Kojote, der den Road Runner jagt

Ben Bernanke gehört zu den prominentesten Experten auf der Liste. Vor einigen Wochen warnte der frühere Chef der US-Notenbank Fed vor einem «Wile E. Coyote»-Moment für die US-Wirtschaft. Die hungrige Cartoon-Figur verfolgt den Road Runner. Doch die potenzielle Beute ist flinker und lässt den ungeschickten Kojoten über die Klippen stürzen. Bernanke glaubt, dass auch der US-Wirtschaft der Absturz droht. Dies, weil dann die positiven Effekte von Wirtschaftsimpulsen, wie Steuererleichterungen und Investitionsprogrammen, der US-Regierung auslaufen.

Kürzlich unterstütze auch der einflussreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio die These, dass das Auslaufen der Impulsprogramme im Jahr 2020 der US-Wirtschaft einen schweren Schlag versetzen werde.

In den letzten Wochen haben sich weitere Ökonomen geäussert, die auf die Bloomberg-Liste gehörten. 2020 werden die Bedingungen reif sein für eine Finanzkrise, gefolgt von einer globalen Rezession, schreibt der US-Starökonom Nouriel Roubini .

Add @Nouriel to the list of people warning about bad things happening in 2020 https://t.co/0h2buOhvZ0