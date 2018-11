Der Brexit und die Banken: Die Nerven liegen blank

Die Erleichterung dürfte gross gewesen sein in der Londoner City – dem Bankendistrikt der britischen Hauptstadt. Es gebe eine Einigung in Sachen Finanzdienstleistungen. Die britischen Banken sollten nach dem Brexit weiterhin Zugang zu den EU-Märkten erhalten. Das berichtete die Londoner «Times» und berief sich auf Regierungskreise. Bislang hatte Brüssel den Sonderzugang abgelehnt. Dies schürte Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen. Medien berichteten über die Einigung, der Wechselkurs des britischen Pfunds schoss in die Höhe.

Nur: Das Ganze stellte sich als Falschmeldung heraus. Die EU dementierte eine angebliche Einigung. Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier schrieb auf Twitter, entsprechende Zeitungsberichte seien «irreführend». Die EU sei lediglich bereit, mit Grossbritannien über den Zugang für die Finanzdienstleister zu verhandeln.

Misleading press articles today on #Brexit & financial services. Reminder: EU may grant and withdraw equivalence in some financial services autonomously. As with other 3rd countries, EU ready to have close regulatory dialogue with UK in full respect for autonomy of both parties.